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BtcTurk, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu

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#Paralimpik Komitesi#Btcturk#TMPK
BtcTurk, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 11:29

BtcTurk, Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile resmi anlaşma imzalayarak ana sponsor oldu.

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‘Değişim Sporla Başlar’ sloganıyla, toplumda farklı engel gruplarındaki gençlerin spora kazandırılmaları için destek veren Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, finansal teknoloji şirketi BtcTurk ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesinde BtcTurk, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Ana Sponsoru oldu.

GÜNERİ: TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK İSTİYORUZ

TMPK ile yapılan ana sponsorluk anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, “2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesinde ülke sporunu bir adım daha ileriye taşıyacak çok önemli bir anlaşma imzalamaktan dolayı mutluyuz. Yalnızca sportif başarı odaklı değil, toplumsal farkındalığı artırmak için de TMPK ile yaptığımız bu anlaşmanın öneminin farkındayız. Sporcularımızın yalnızca başarılarına odaklanmaları ve ülkemize Paris’ten madalyalarla dönmeleri en büyük arzumuz. TMPK ile yapılan bu anlaşma ile Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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AKSU: BTCTURK’UN VİZYONU SPORCULARIMIZA BENZERSİZ FIRSATLAR SUNACAK

Yapılan iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise “BtcTurk ile imzaladığımız bu sponsorluk anlaşması, sadece bir iş birliğinin başlangıcı değil, aynı zamanda paralimpik sporcularımız için yeni bir dönemin habercisi. BtcTurk gibi kripto para sektörünün öncüsü olan ve dijital ekonominin nabzını tutan bir markanın desteğiyle, 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda büyük bir adım atıyoruz. BtcTurk’un yenilikçi vizyonu ve teknolojik altyapısı, paralimpik camiamıza ve sporcularımıza benzersiz fırsatlar sunacak. Paralimpik sporcularımızın azmi ve kararlılığı, BtcTurk'un dijital dönüşümdeki gücüyle birleşerek, ülkemizi uluslararası arenada daha da ileri taşıyacak. Bu iş birliği, yalnızca sportif başarıların ötesinde, toplumsal farkındalığı artırma, engelli bireylerin hayatlarına dokunma ve Paralimpik Hareketin benimsenmesine yönelik önemli bir adım. BtcTurk'un desteğiyle, sporcularımızın hayallerini gerçekleştirme yolunda daha güçlü bir adım atıyoruz. Sporcularımıza, toplumumuza ve geleceğimize olan bu yatırım için BtcTurk’e derin minnettarlığımı sunuyor, birlikte daha güçlü ve daha başarılı bir geleceğe adım atacağımızı heyecanla bekliyorum” dedi.

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#Paralimpik Komitesi#Btcturk#TMPK

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