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Brian Priske: Güzel bir takım performansı sergiledik

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#Sparta Prag#Avrupa Ligi#Priske
Brian Priske: Güzel bir takım performansı sergiledik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 02:34

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, “Bugün güzel bir takım performansı sergiledik. Takımımız taktik, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi performans verdi. Taraftarımızın da desteğiyle güzel bir sonuca ulaştık” dedi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Sparta Prag, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Brian Priske, “Bugün güzel bir takım performansı sergiledik. Hatta son zamanlardaki en iyi performansı gördük diyebilirim. Takımımız taktik, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi performans verdi. Takım çok gelişmiş bir oyun oynadı. Taraftarımızın da desteğiyle güzel bir sonuca ulaştık” ifadelerini kullandı.

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#Sparta Prag#Avrupa Ligi#Priske

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