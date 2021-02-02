BlizzConline ile 19-20 Şubat'ta Sanal Ortamda Gerçekleşecek

Tamamen dijital olarak düzenlenecek ve Blizzard'a dair her şeyin sergileneceği topluluk etkinliği BlizzConline, gerçek bir etkinlik düzenleyemediğimiz bu zor günlerde dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları çevrimiçi ortamda bir araya getirecek. İki gün boyunca altı ayrı kanalda düzenlenecek olan etkinlikte, Blizzard geliştiricileri oyunlardaki en son gelişmeleri dünyayla paylaşacak. Cosplayciler, tasarımcılar ve murloc'lar da BlizzConline boyunca Topluluk Tanıtımı gibi etkinliklerde yeteneklerini sergileyecekler. Blizzard bu şubatta 30. yılını kutlarken, Blizzard oyunlarına dair yeni haberleri sabırsızlıkla bekleyen oyuncular da arkadaşları, loncaları ve müttefikleriyle 30 yıllık efsanevi oyun evrenlerini keşfetme şansını yakalayacak.

“Topluluğumuzla BlizzCon ruhunu paylaşmayı daha fazla erteleyemezdik. Zaten bu etkinlik de tam olarak bunun üzerine kurulu. Amacımız dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla bir araya gelmek ve oyunlar aracılığıyla kurduğumuz bağı ve yaşadığımız deneyimleri kutlamak,” açıklamasında bulunan Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ekiplerimizin üzerinde çalıştığı şeyler hakkında bilgi verecek olmak da bizim için oldukça heyecan verici. Bu, diğer BlizzCon'lara pek benzemeyecek ama etkinliği tamamen çevrimiçi ortamda düzenleyecek olmak bize özgür hareket etme ve evinden katılan topluluğumuza uygun bir program oluşturma konusunda eşsiz bir fırsat.”

BlizzConline'ın birinci günü 20 Şubat Cumartesi Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak. Açılışta, geliştirilmekte olan bazı oyun içerikleri ilk kez gösterilecek. Takip eden en az üç saatlik bölümdeyse oyuncular farklı temalara ayrılmış altı kanaldan birini seçip ilgi duydukları oyuna dair derinlemesine bilgi edinme şansı bulacak.

İkinci gün, yine birden çok kanal üzerinden 20 Şubat Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Blizzard, ikinci günde düzenlenecek soru-cevap oturumlarında oyuncuların sorularını cevaplayacak. Ayrıca Topluluk Tanıtımı'nın (Community Showcase) cosplay, film, yetenek ve tasarım yarışmalarının kazananlarıyla yarışmalara damga vuranlara yer verilecek.

Etkinlik canlı yayınlarını kaçıranlar, yine ücretsiz olarak BlizzConline video arşivinden yararlanabilecek.

BlizzConline'daki kutlama aktivitelerine ek olarak, 30. yılın anısına çeşitli oyun içi içerikleri de bugünden itibaren indirime giriyor. Böylece oyuncular, BlizzConline sırasında bu destansı olayı farklı ve eğlenceli yollarla en sevdikleri Blizzard oyunlarında kutlayabilecek. Oyuncular, üç 30. Yıl Koleksiyonu'ndan birini bugünden itibaren Battle.net'teki Blizzard Shop üzerinden alabilir:

Standart (Essentials) Paket: World of Warcraft'ta Moon-Touched Netherwhelp yoldaşı, Heroes of the Storm'da Tracer kahramanı ve OSV-03 Rogue bineği, Overwatch oyuncu simgesi ve spreyi (çok yakında), bir StarCraft portre seti (çok yakında) ve Diablo III petiyle portresi (PC sürümü çok yakında). Ayrıca Hearthstone'da 10 adet Darkmoon Panayırı Dehşeti kart paketi, Overwatch'ta 5 adet Ganimet Kutusu ve Blizzard Gear Store'da kullanabileceğiniz %15 indirim kodu (bazı kısıtlamalar geçerlidir).

World of Warcraft'ta Moon-Touched Netherwhelp yoldaşı, Heroes of the Storm'da Tracer kahramanı ve OSV-03 Rogue bineği, Overwatch oyuncu simgesi ve spreyi (çok yakında), bir StarCraft portre seti (çok yakında) ve Diablo III petiyle portresi (PC sürümü çok yakında). Ayrıca Hearthstone'da 10 adet Darkmoon Panayırı Dehşeti kart paketi, Overwatch'ta 5 adet Ganimet Kutusu ve Blizzard Gear Store'da kullanabileceğiniz %15 indirim kodu (bazı kısıtlamalar geçerlidir). Kahraman (Heroic) Paket: Paketinizi yükselterek WoW koleksiyonunuza görkemli Kar Fırtınası ayı bineğini ekleyin ve Overwatch'ta efsanevi “Raynhardt” ile çekici düşmanlarınızın kafasına indirin (çok yakında). Ayrıca Darkmoon Panayırı Dehşeti setinden rastgele bir efsanevi Hearthstone kartı kazanın ve Diablo III'te kozmetik kanatlar kuşanın (PC sürümü çok yakında).

Paketinizi yükselterek WoW koleksiyonunuza görkemli Kar Fırtınası ayı bineğini ekleyin ve Overwatch'ta efsanevi “Raynhardt” ile çekici düşmanlarınızın kafasına indirin (çok yakında). Ayrıca Darkmoon Panayırı Dehşeti setinden rastgele bir efsanevi Hearthstone kartı kazanın ve Diablo III'te kozmetik kanatlar kuşanın (PC sürümü çok yakında). Epik (Epic) Paket: Altınların peşine düşün ve Kahraman Paket'teki her şeyin yanında yalnızca Altın kartlar içeren beş adet Altın Darkoon Panayırı Dehşeti kart paketi, Overwatch'ta her birinden en az bir efsanevi eşya çıkması garanti olan üç adet Altın Ganimet Kutusu, 30 günlük World of Warcraft oyun süresi ve bir Diablo III transmog eşya seti (PC sürümü çok yakında) elde edin.

Bu paketin bir sürümü de Overwatch ve Diablo III'ün konsol oyuncuları için planlanıyor. Ayrıntılar, fiyat bilgisi ve çıkış tarihi önümüzdeki bir tarihte duyurulacak.

Seçili BlizzConline içerikleri hem canlı hem de tekrarlar aracılığıyla 12 farklı dilde oyuncularla buluşturulacak. İngilizce olarak gerçekleştirilecek yayınlarda İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Portekizce, Arapça, Japonca, Korece, Sadeleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince dillerinde altyazı desteği sunulacak.