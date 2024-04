Bisiklet tutkunları AKRA Gran Fondo Antalya'da bir araya geldi

Haberin Devamı

AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 6’ncı kez gerçekleştirilen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bisiklet tutkunlarını Kemer’in eşsiz manzarasında bir araya getirdi. “Mavi ve Yeşil’in bir parçası ol” sloganı ile gerçekleşen organizasyon Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlendi. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’deki yarışa 580 sporcu katıldı.

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından organize edilen ve T.C. Antalya Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi, Yaşam Hastaneleri, Ceysu, Salcano, Paloma Hotels, Antalya Akvaryum, Shimano, Zemzem Turizm ve Olympos Teleferik katkılarıyla düzenlenen yarış bisiklet tutkunlarını buluşturdu. 2018 yılından bu yana amatör yol bisikletçileri doğal güzelliklerin içinde buluşturan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 98K ve 49K’lık 2 ayrı parkurdan oluşan organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Kemer Olbia Parkı'ndaki startı; Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer ilçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan,

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, AKRA Hotel Kemer Genel Müdürü Asım Kıpçak, Yaşam Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan ve Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Fulya Sarman verdi.

ÇEVRE DOSTU MOBİLİTE SPONSORU:TOYOTA TÜRKİYE

Doğa dostu girişimleri ve geliştirdiği araçlarla çevre dostu bir yol izleyen Toyota, Hibrit araçlarıyla AKRA Gran Fondo’ya mobilite sponsoru olarak destek verdi.

“Mavi ve Yeşil’in bir parçası ol” sloganı ile çevre bilincinin vurgulandığı yarışta AKRA Gran Fondo’ya bir destek de Toyota Türkiye’den geldi. Toyota Türkiye, Hibrit araçlarıyla mobilite sponsoru olarak yarışa ve sporculara destek verdi.



98K VE 49K’DA DERECEYE GİRENLER

AKRA Gran Fondo’nun 98K’lık parkurunda erkeklerde birinci 2.55.47.01 derece elde eden Asperox Bikepedia Racing Team’da Anton Hrabovckyi oldu. İkinci 3.02.40.51’lik derecesiyle FTA Sports Team’den Ömer Cumhur Boyraz, üçüncülüğü ise 3.03.57.50 derecesiyle Nashira Spor Kulübü’nden Ataman Şekerci elde etti.

Kadınlarda birinciliği 3.18.01.84 derecesiyle Melike Çakır elde ederken, ikinci 3.20.18.16 derecesiyle Rise Performance Club’dan Şeniz Pamuk, üçüncü ise 3.56.55.28 derece elde eden Asperox Bikepedia Racing Team’den Züleyha Dikbaş oldu.

AKRA Gran Fondo’nun 49K’lık kısa parkurunda erkeklerde birinciliği 1.14.02.55 derece elde eden Asperox Bikepedia Racing Team’den Yağız Atıcı elde etti. İkinci 1.14.03.04’lik derecesiyle Asperox Bikepedia Racing Team’den’den Ege Onat Doğulşu, üçüncü 1.18.05.70 dereceyle Asperox Bikepedia Racing Team’den Cengiz Güner oldu.

Kadınlarda birinci 1.19.54.74’lük derecesiyle Asperox Bikepedia Racing Team’den Sevcan Alper oldu. İkinciliği 1.22.56.75’lik derecesiyle Gökçe Demirsoy, üçüncülüğü 1.23.01.11 derecesiyle Maltepe Cycling Club-Mcc takımından Buket Demirci oldu.

TANDEM KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

“Bisiklete Engel Yok” diyerek yola çıkan AKRA Gran Fondo, engelsiz yaşamı da destekledi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen AKRA Gran Fondo’da Eşpedal Derneği’nden 10 görme engelli sporcuyu ‘tandem’ kategorisinde yer aldı. Özel tasarlanan 2 kişilik bisikletler 10 görme engelli sporcuya yarışma imkanı sunuldu. Organizasyonda ekipler pilot ve co-pilot olarak yer aldı.

Tandem Kategorisinde birinciliği 1.31.19.19 derece elde eden Eşpedal Derneği’nden Bekir Arda/Ayhan Galipoğlu elde etti. İkinci 1.32.21.65 derecesiyle Eşpedal Derneği’nden Halil Vural/Hasan Hüseyin Kaçar, üçüncü 1.37.43.95’lik derecesiyle Eşpedal Derneği’nden Taşkın Özgür/Merve Orhan oldu.



VALİ YARDIMCISI SEZGİN: ANTALYA’MIZ TURİZMİN VE SPORUN BAŞKENTİ

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, “Bu sene 6’ncısı düzenlenen AKRA Gran Fondo yarışlarını tamamladık. Sabah ilk startı verdik. Sporcularımız parkuru tamamladılar ve yarışta dereceye girenleri ödüllendirdik. Antalya’mız turizmin ve sporun başkenti, bu tür organizasyonlara yıllardır ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yine şehrimizde başlamıştı. AKRA Tour Of Antalya’yı şubat ayında düzenlemiştik. Bunun gibi pek çok organizasyona Antalya’mız ev sahipliği yapıyor bu anlamda da bisiklet ailesi de güzel yarışları Antalyalı ile buluşturuyor. Biz de Antalya Valiliği olarak bu yarışların organize edilmesinde her türlü desteği veriyoruz. Antalya’nın dünyada daha ileri düzeye getirilmesi noktasında tanıtımını ayrıca önemli görüyoruz bu yarışları. Yarışlara katılan sporcularımıza, düzenleyenlere, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



KEMER BELEDİYE BAŞKANI TOPALOĞLU: ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRDİK

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Bugün çok güzel bir havada çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Yaklaşık 580 sporcu katıldı. Antalya, turizmin ve sporun başkenti. Kemer de Antalya'nın çok güzel bir ilçesi. 2 hafta önce Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu vardı. Geçen hafta ise Sky To Sea vardı. 2265 metreden dağ bisikletçileri denize gitti. Bu hafta gran fondo vardı gelecek hafta ise Run To Sky olacak. Sonuçta bu turizm. Tanıtım amaçlı yapılıyor bu organizasyonlar. Bu tür organizasyonları tek başına yapamazsınız. Bu işlerde çok fazla sponsor var. Herkes elini taşın altına koyacak. Biz de ülkemizi daha iyi yerlere getirmek içi çalışacağız. Kemer Belediyesi olarak elimizden gelen bütün desteği veriyoruz” dedi.



BURAK GÖNEN: HER GEÇEN SENE CİDDİ BİR İVME İLE KATILIM ARTIYOR

AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen, Velotalya Bisiklet Takımı ile 49K’lık parkurda yer aldı. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Burak Gönen, “Bu sene 6’ncısı düzenleniyor. Bu işin başından beri hem AG Tohum olarak hem de Velotalya Bisiklet Takımı olarak AKRA Gran Fondo’ya destek veriyoruz. Antalya ve bölgemiz için çok önemli bir parkuru geçiyoruz. Dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası anlamda bu parkuru biraz daha önemsetmek istiyoruz ki her geçen sene özellikle covidden sonra ciddi bir ivme ile katılım artıyor. Biz bu sebeple organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda bisiklet sporu uluslararası anlamda ciddi ivme kazandı. Bisikletin değeri hakikaten yeni yeni anlaşılıyor her yerde. Ülke olarak da uygun parkurlara sahibiz. Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesi bizleri ciddi anlamda bir yere taşıyacağını düşünüyorum.

Velotalya Bisiklet Takımından Doğukan Ak, yaptığı açıklamada, “Aktif yaşam, sağlıklı yaşam bir trend haline geldi. Tabii bu tarz organizasyonlar çok zorlu. Sponsorların desteği ile gerçekleşen şeyler. Bu sene Gran Fondo’nun 6’ncısı düzenleniyor. Başta AKRa Hotel ve AG Tohum sayesinde Antalya bu bisiklet organizasyonunu kazandı ve diğer sponsorlarla organizasyonları da teşvik ediyor” diye konuştu.



DENİZ VAROL: BÖLGENİN EN GÜZEL PARKURLARINDAN BİRİ

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, “Antalya’nın incisi Kemer’deyiz. 6’ncısı düzenlenen Gran Fondo’ya hep beraber katıldık. Hem sponsor olarak hem de takımımızla birlikte yarışta yer aldık. Kemer’i çok seviyoruz, bu bölgenin en güzel parkurlarından birisi. Doğa ile iç içesiniz, Türkiye’nin en iyi parkurlarından bir tanesi. Nisan ayı Antalya’da sezon açılış ayı. Sezona böylesine güzel bir yarışla başlamak hepimize iyi geldi. Bu tarz yarışlarda genç bisikletçiler hırslı oluyorlar. Bence güzel sonuçlandı. Her yıl üstüne koyarak devam ediyor bu gran fondo. Dolayısıyla Akra Barut Grubu’na teşekkür ederim. Her zaman diyoruz bu tarz aktiviteler aynı zamanda bölgenin tanıtımı ile ilgili itici bir güç. Bu tarz organizasyonlara dahil olarak Antalya’yı tanıtmış oluyoruz. Sadece Türk sporcular değil birçok ülkeden sporcular gran fondolara katılıyorlar. Dileriz ki önümüzdeki senelerde bu sayı artarak devam eder, daha güzel başarılara imza atar ve uluslararası bir kimliğe bürünür Kemer’deki gran fondo” şeklinde konuştu.



ÖDÜLLER VERİLDİ

AKRA Gran Fondo’da dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışta 98K, 49K ve Tandem kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini; Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Cumhur Gözetici, Kemer ilçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim Kurulu adına Levent Yenigün, Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Fulya Sarman, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, Kemer Akra Hotel Genel Müdürü Asım Kıpçak, Fraport TAV Antalya Airport Genel Müdürü Deniz Varol, Yaşam Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan, Corendon Airlines Kurumsal İletişim Uzmanı Osman Tuğral takdim etti.