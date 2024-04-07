Bir efsanenin çöküşü: Bursaspor, 3. Lig'e düştü! 14 yılda her şey tepetaklak oldu...

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Bursaspor ile Trabzon FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta maçında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf konuk ekip Trabzon FK oldu.

Timsah Park'ta oynanan müsabaka, Trabzon FK'nın 2-1'lik üstülüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada İlhan Depe ve 90. dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Bursaspor'un tek sayısı ise 29. dakikada penaltıdan Çağatay Yılmaz ile geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Trabzon FK, 62 puanla 4. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Bursaspor ise 20 puanda kaldı ve 3. Lig'e düştü.

Bursaspor, Süper Lig’de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.

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Hakemler: Volkan Okur, Rüştü Muhammed Orcan, Yusuf Şimşek

Bursaspor: Deniz Aydın, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Kerem Kök dk. 46), Abdullah Tazgel, Barış Dalkıran, Mustafa Genç, Enes Çalışkan (Hamza Baran Arıkan dk. 61), Bilal Güney, Ercüment Sancaklı (Alperen Şirin dk. 79), Çağatay Yılmaz (Berat Altındiş dk. 31)

1461 Trabzon: Muzaffer Cem Kablan, Abdurrahman Emir Alagöz, İlhan Depe (Ali Sühan Demirel dk. 72), Hakan Yeşil (Emirhan Zaman dk. 88), Musa Caner Aktaş (Ali Han Tunçer dk. 46), Kerem Baykuş (Tunahan Ergül dk. 72), Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Batuhan Kör (Atabey Çiçek 59), Tarık Tekdal, Hurşit Taşcı

Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 28 pen.) (Bursaspor), İlhan Depe (dk. 45+5), Atabey Çiçek (dk. dk. 90) (1461 Trabzon)

Kırmızı kart: Ali Sühan Demirel (dk. 90+2) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Abdullah Tazgel, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)