Beylerbeyispor, Afrika’ya açılıyor

Altyapı ekibi Türkiye, Afrika ve Avrupa'da keşfettikleri genç yetenekleri gelişimlerine katkı sunarak üst liglere hazırlayacaklar.

İlk transferleri Fransa da oynayan genç yetenek Günay Çırak ( 2002 doğumlu ), Afrika Kongo’da genç milli olan Vital Rafıkı Bahatı ( 2002 doğumlu ) ve Türkiye’den Muhammed Talha Karakoyun ( 2006 doğumlu ) ile Şahin Uçar ( 2005 doğumlu ) oldu.