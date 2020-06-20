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Beylerbeyispor, Afrika’ya açılıyor
Süper Amatör Lig ekiplerinden Beylerbeyispor'da altyapının başına yönetici olarak gelen Emre Said Şimşek, yardımcısı Muhammed Özkan Temel, danışmanı Erol Servet Bağlar ve Afrika sorumlusu Hürriyet Ravalı çalışmalara hız verdi.
Altyapı ekibi Türkiye, Afrika ve Avrupa'da keşfettikleri genç yetenekleri gelişimlerine katkı sunarak üst liglere hazırlayacaklar.
İlk transferleri Fransa da oynayan genç yetenek Günay Çırak ( 2002 doğumlu ), Afrika Kongo’da genç milli olan Vital Rafıkı Bahatı ( 2002 doğumlu ) ve Türkiye’den Muhammed Talha Karakoyun ( 2006 doğumlu ) ile Şahin Uçar ( 2005 doğumlu ) oldu.
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