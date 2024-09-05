Besra Duman'dan gümüş madalya! Türkiye madalya rekorunu kırdı

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Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Besra, 55 kiloda final müsabakasına çıktı.

İlk hakkında 113 kilo kaldıran milli sporcu, ikinci hakkında 118 kiloda başarılı olamadı. Üçüncü hakkında 122 kiloyu da kaldıramayan milli sporcu, gümüş madalya elde etti.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Besra, Paris 2024'te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altın madalyayı Mısır'dan Rehab Ahmed, bronz madalyayı ise Tayland'dan Kamolpan Kraratpet aldı.

MİLLİ OKÇULARDAN GÜMÜŞ MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, finalde İtalya'yla karşılaştı.

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Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibine 6-2 yenilerek gümüş madalya aldı.

Türkiye, okçuluk branşında Paris 2024'ü birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

MADALYA REKORUMUZU KIRDIK

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 17. madalyasını kazanarak, Paralimpik oyunlar tarihinde en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunların bitmesine daha 3 gün kala 17 madalyaya ulaştı ve Tokyo 2020'deki madalya sayısını (15) geçti.

Türkiye, şu ana kadar 2 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Golbol Kadın Milli Takımı, klasik yayda Karışık Okçuluk Milli takımı ve para masa tenisinde Kübra Korkut final maçlarına çıkacak.

Türkiye'nin gün sonunda madalya sayısı toplamda en az 19'a yükselecek.

Türkiye'ye altın madalyayı şu ana kadar para okçulukta Öznur Cüre Girdi, para tekvandoda Mahmut Bozteke, gümüş madalyaları para atletizmde Muhammet Khalvandi ve Aysel Önder, para halterde Abdullah Kayapınar ve Besra Duman, para tekvandoda Ali Can Özcan, Fatih Çelik ve Gamze Gürdal, para atıcılıkta Aysel Özgan, para okçulukta Sadık Savaş/Merve Nur Eroğlu; bronz madalyaları ise para okçulukta Nesim Turan/Abdullah Öztürk çifti, Ali Öztürk ve Ebru Acer, para judoda Ecem Taşın Çavdar, para halterde Nazmiye Muratlı ile para tekvandoda Meryem Betül Çavdar getirdi.