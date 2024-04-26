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Beşiktaş'tan 4 imza birden! Sözleşmeleri uzatıldı...

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#Beşiktaş#Transfer#Tayyip Talha Sanuç
Beşiktaştan 4 imza birden Sözleşmeleri uzatıldı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 16:43

Beşiktaş, 24 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca altyapıdan yetişen 3 oyuncusunun sözleşmelerini yeniledi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, 2022-2023 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a gelen Tayyip Talha, bu sezon 5 maçta görev aldı.

3 GENÇ FUTBOLCU SÖZLEŞME YENİLEDİ

Beşiktaş ayrıca akademiden yetişen futbolcular Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmelerini de yeniledi.

Bununla ilgili açıklama şu şekilde:

Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle gelecekte Kulübümüze ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin’in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç’ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

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Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcularımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi.

Beşiktaştan 4 imza birden Sözleşmeleri uzatıldı...

 

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#Beşiktaş#Transfer#Tayyip Talha Sanuç

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