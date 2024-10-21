Beşiktaş'ta Yücel'den Zalewski yanıtı: İlgilenirsek alırız

Haberin Devamı

İtalya'da Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği'nin (USSI), Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve Artemisia Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde spora ve gençlere yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görülen Yücel, töreninin yapıldığı Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ödül almasıyla ilgili düşünceleri sorulan Yücel, "Voleybol Federasyonu olarak hem biz aldık, hem de kızlarımız aldı. Gerçekten çok gurur verici bir akşam. Sadece Beşiktaşımız adına değil, ülkemiz adına da çok gurur verici bir gün. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sezona ilişkin takımın performansına dair görüşleri sorulan Yücel, "(Konyaspor karşısında) Dün akşam güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde Lyon maçı var, akabinde Galatasaray maçı olacak. Takımımız hazır. Asla mazeret üretmedik bugüne kadar, yoğun hafta, yoğun maç trafiği vesaire gibi... Bir şekilde bu işin içinden çıkacağız. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Türk futbolunda zaman zaman "yabancı hakem" tartışmalarının gündeme geldiğini hatırlatılan Yücel, "Türk futbolunun marka değerini arttırmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini arttıramadığımız noktada adım atabileceğimiz bir yer yok. Canla başla uğraşıyoruz, Avrupa, Avrupa'daki ülkeler, dünya futbolu, ülkemizdeki futbolu tanınsın diye." ifadelerini kullandı.

Yücel, İtalyan basın mensuplarına da değerlendirmelerde bulunurken geçen yaz Ciro Immobile transferi için 3-4 aylık çalışma yaptıklarını söyledi.

Roma'dan Nicola Zalewski ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna Yücel, “Yok, bakıyoruz. İnşallah, hayırlısı. Yorum yok. Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır.” yanıtını verdi.