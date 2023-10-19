Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in paylaşımı olay oldu! Galatasaray derbisi öncesi 8 ve 0 yazan ceketle poz verdi...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier gündemden düşmüyor. 27 yaşındaki futbolcu, son dönemde çalkantılı günler geçiren siyah beyazlı ekipte yeni bir kriz yarattı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında son 9 dakikada 2-0'dan 3-2 kaybedilen Lugano maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarların tepkisini çeken deneyimli oyuncu, Galatasaray derbisi öncesinde yine şimşekleri üzerine çekti.

DERBİ ÖNCESİ CEKET PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Süper Lig'de Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kişisel Instagram hesabından 8 ve 0 yazan ceketli bir fotoğrafını paylaşan Valentin Rosier, sosyal medyada gündeme oturdu.

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Instagram hesabında başka bir gönderi bulunmayan 27 yaşındaki sağ bekin söz konusu paylaşımına siyah beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Yapılan olumsuz yorumlar ve uyarılara rağmen Rosier'in bu paylaşımı silmemesi ya da herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçında gördüğü kırmızı kartın ardından çok eleştirilen Valentin Rosier, Instagram hesabından Beşiktaş ile ilgili gönderilerini silmişti.

KULÜP TARİHİNİN EN ÇOK KIRMIZI GÖREN 2. YABANCI OYUNCUSU

27 yaşındaki Valentin Rosier, karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Siyah-beyazlı forma ile 2’si kiralık olmak üzere 4. sezonunu yaşayan başarılı sağ bek, hakemler tarafından 6. kez kırmızı kartla cezalandırıldı ve kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören ikinci yabancı oyuncu oldu. Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, 9 kırmızı kart ile ile ilk sırada yer alıyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 karşılaşmada görev alan ve 1 asist yapan Valentin Rosier'in siyah beyazlı ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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