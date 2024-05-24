Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe PFDK'ya sevk edildi

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü’nün 23.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Beşiktaş Kulübü antrenörü Serdar Topraktepe’nin aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 24.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Trabzonspor Kulübü’nün 23.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.