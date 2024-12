Beşiktaş'ta seçime 3 gün kaldı

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısı ile yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı. Camiayı mutlu eden başarılara yeniden ulaşmak istediklerini söyleyen Adalı, “Adaylık sürecinde tüm Beşiktaşlılarla bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri de not ettik. Hepimizin en büyük ve ortak dileği, Beşiktaşımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak saha içinde ve saha dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmasıdır. Bizler bunun için buradayız” şeklinde konuştu.

GELiR GELMEZ TÜM iMKANLARI KULÜBÜN HiZMETiNE SUNACAĞIZ ·

“Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok” diyen Serdal Adalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı, zekamızı, bütün imkanlarımızı Beşiktaş’ımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Ekibimizle her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya, Beşiktaş’ımızın her bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var.

SERDAL ADALI’NIN LISTESI

Asil üyeler

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Özkan Arseven

Toygun Batallı

Yedek üyeler

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç

HÜSEYİN YÜCEL: BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK MAKAMINI 600 MİLYONA SATACAK MIYIM

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel yaptıkları hesaba göre pazar günü seçimi kazandıklarını söyledi. Halk TV’ye konuk olan Yücel, Hasan Arat’ın devamı olmadığını belirtirken “Her ne kadar Sayın Serdal Adalı, ‘Sayın Arat’ın devamı’ dese de Beşiktaş camiası vizyoner yeni yüzlere ihtiyaç duyuyor. Camianın teveccühü bu yönde. Her gittiğim yerde, her görüştüğüm kişiyle, her görüştüğüm cemaatle bu olumlu algıyı alıyorum. Kazanabilecek durumdayım” şeklinde konuştu.

BU TÜR AYRIŞTIRICI, BÖLÜCÜ SÖYLEMLERE GiRMEMEK LAZIM

Siyah beyazlıların başkan adayı, rakibi Serdal Adalı’nın ortak yayında kendisini sürekli para konuşmakla eleştirdiğini de hatırlatırken şu ifadeleri kullandı: “Kendisi sürekli para konuşuyor. Söylem çok çirkin. ‘600 milyonu vereyim çekil’ ne demek? Benim kefil olduğum bir kredi. Beşiktaş başkanlık makamını ben 600 milyona satacak mıyım! Birlik beraberlik diyoruz, Beşiktaş ne çektiyse birlik beraberlik sağlayamadığı için çekti. Bu tip söylemler ayrıştırıcı ve bölücü. Bu tip söylemlere girmemek lazım. Kendisi seçilirse gereğini yapacaktır.”

HÜSEYiN YÜCEL’iN LISTESI

Asil üyeler

Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

Yedek üyeler

Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin