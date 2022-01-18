Beşiktaş'ta Rosier'den maç sonu ilginç sözler! 'Kimse maçın adamı değil'

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Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rosier'nin açıklamaları şöyle;

"Ben sadece maçla ilgili bir yorum yapayım. Gerçekçi olmak gerekirse çok iyi maç oynadığımızı söyleyemem. Maçı 4-0, 5-0 kazanabilecekken, maçın son anlarında gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma iç güdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık son dakikalarda. Bana kalırsa maçın adamı kimse değil"

NECİP UYSAL: KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Necip Uysal, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Son 20 dakika baskı yedik ancak gol yememeyi başardık. Güzel bir 3 puan aldık. İyi çalışıyoruz, iyi analiz ediyoruz rakiplerimizi. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

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"Sahada en çok isabetli pas yapan oyunculardan birisin?" sorusunu yanıtlayan Necip gülümseyerek, "Stoperde oynayınca genelde öyle oluyor" sözlerini kullandı.