Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takıma döndü

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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Rachid Ghezzal, takıma döndü.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılan Cezayirlifutbolcu, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Kadro dışı bırakılan bir diğer isim Eric Bailly ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

U19 Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada yapılan ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.