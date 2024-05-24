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Beşiktaş'ta Al-Musrati bu kez kurtarıcı oldu! 11 milyon euronun karşılığı Türkiye Kupası...

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#Beşiktaş#Musrati#Türkiye Kupası
Beşiktaşta Al-Musrati bu kez kurtarıcı oldu 11 milyon euronun karşılığı Türkiye Kupası...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 07:00

Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına hatalatıyla damga vurdu, kupada yıldızlaştı.

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Devre arası 11 milyon euro bedelle geldiği Beşiktaş’ta performansından çok Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde yaptığı hatalarla gündeme gelen Al Musrati durdu durdu Türkiye Kupası finalinde coştu.

Geri düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başaran Kartal, 89. dakikada Pepe’nin golüne engel olamadı ve durum 2-2 oldu.

Ancak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçlarında hatalarla takımının gol yemesine neden olan Al Musrati, 90+4’te attığı golle hem siftah yaptı hem de siyah beyazlılara kupayı getiren isim oldu. Libyalı yıldız birçok istatistikte de zirveye çıktı.

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#Beşiktaş#Musrati#Türkiye Kupası

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