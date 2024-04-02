Beşiktaş'ta Aboubakar ilk 11'e geri dönüyor! Santos'un güvenini kazandı

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Teknik direktör Fernando Santos’un perşembe günü oynanacak Başakşehir maçında Kamerunlu forveti ilk 11’de oynatması bekleniyor.

Santos da Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ile görüşmesinde Aboubakar’ın antrenmanlardaki performansından çok memnun olduğunu, Kamerunlu oyuncu yu Başakşehir karşısında ileri uçta Cenk Tosun ile birlikte oynatmayı planladığını ve öğrencisine çok güvendiğini ifade etti.

Tecrübeli teknik adam takımın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve lige hazır olduğunu kaydetti.