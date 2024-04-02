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Beşiktaş'ta Aboubakar ilk 11'e geri dönüyor! Santos'un güvenini kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aboubakar#Fernando Santos
Beşiktaşta Aboubakar ilk 11e geri dönüyor Santosun güvenini kazandı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

Beşiktaş’ta önce kadro dışı kalan, daha sonra Afrika Uluslar Kupası ve sakatlık nedeniyle bir süre daha takımdan ayrı kalan Vincent Aboubakar ilk 11’e dönüyor...

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Teknik direktör Fernando Santos’un perşembe günü oynanacak Başakşehir maçında Kamerunlu forveti ilk 11’de oynatması bekleniyor.

Santos da Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ile görüşmesinde Aboubakar’ın antrenmanlardaki performansından çok memnun olduğunu, Kamerunlu oyuncu yu Başakşehir karşısında ileri uçta Cenk Tosun ile birlikte oynatmayı planladığını ve öğrencisine çok güvendiğini ifade etti.

Tecrübeli teknik adam takımın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve lige hazır olduğunu kaydetti.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Fernando Santos

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