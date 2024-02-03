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Beşiktaşlı Masuaku harika bir gole imza attı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti turladı

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#Afrika Kupası#Demokratik Kongo Cumhuriyeti#Mauaku
Beşiktaşlı Masuaku harika bir gole imza attı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti turladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 01:14

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Beşiktaşlı Masuaku'nun harika bir gole imza attığı çeyrek final maçında Gine'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golleri 27. dakikada Mbemba, 65. dakikada Wissa ve 82. dakikada Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Masuaku'dan geldi.

Gine'nin tek golünü ise 20. dakikada penaltıdan Bayo kaydetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yarı finaldeki rakibi, Mali - Fildişi Sahili maçının galibi olacak.

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#Afrika Kupası#Demokratik Kongo Cumhuriyeti#Mauaku

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