Beşiktaşlı Masuaku harika bir gole imza attı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti turladı

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Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golleri 27. dakikada Mbemba, 65. dakikada Wissa ve 82. dakikada Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Masuaku'dan geldi.
Gine'nin tek golünü ise 20. dakikada penaltıdan Bayo kaydetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yarı finaldeki rakibi, Mali - Fildişi Sahili maçının galibi olacak.
🔥 Masuaku’nun müthiş golüpic.twitter.com/wTyCZ9ZWnX
🔥 Masuaku’nun müthiş golüpic.twitter.com/wTyCZ9ZWnX—Spor Arena (@sporarena) February2, 2024