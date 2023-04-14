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Beşiktaşlı Kevin N'Koudou: Trabzonspor maçı için hazırım

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#N'koudou
Beşiktaşlı Kevin NKoudou: Trabzonspor maçı için hazırım
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

Kamerunlu futbolcu “Hocamız Trabzonspor karşısında da bana forma şansı verirse aynı performansı göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’in sistemine uymadığı için kadro dışı bıraktığı Georges-Kevin N’Koudou, Atletico Madrid ile depremzedeler yararına oynanan maçta bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Güneş’in 84. dakikada oyuna aldığı Kamerunlu futbolcu 88’de takımının 2. golünü atarken resmi maçlarda da şans beklediğini ifade etti.

YETENEKLER ÖLMEZ

N'Koudou “Yaşadığım sıkıntılara rağmen hiçbir zaman antrenmanlarımı aksatmadım. Yeteneklerin ölmeyeceğini gösterdim. Hocamız Trabzonspor karşısında da bana forma şansı verirse aynı performansı göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#N'koudou

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