Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista iddialı! "Kendi hikayemi oluşturmak istiyorum..."

Güney Amerika futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki farklar ile alakalı konuşan Gabriel Paulista, “Bence önceki yıllarda Güney Amerika ve Avrupa futbolu arasındaki fark çok büyüktü. Ama son yıllara baktığınız zaman Güney Amerika futbolunun artık çok iyi bir aşamaya geldiğini, çok geliştiğini söyleyebilirim. Özellikle Brezilya'daki takımlar gelişme kaydetti. Brezilya'daki bazı takımların Avrupa kulüpleriyle rekabet edebilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ'TA OLMAK, TARAFTARLARLA BİRLİKTE OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Beşiktaş taraftarının tutkusunu bildiğini ifade eden tecrübeli savunmacı, “Sanırım benim bir oyuncu olarak karakteristik özelliğim bir savaşçı olmam. Her zaman takım arkadaşlarım ve kulüp için savaşan bir oyuncuyum. Kariyerim boyunca hep böyle oldum ve ailemden, ebeveynlerimden çok şey öğrendim. Bu özelliğimi daima geleceğe taşırım. Beşiktaş'ta da bu farklı olmayacak. Sahada her zaman kazanma isteğimi göstereceğim. Beşiktaş'ta olmak, taraftarlarla birlikte olmak benim için çok önemli. Buradaki taraftarın tutkusunu biliyorum ve bu bana sahada çok şey katacak. Her zaman bu arma için savaşan bir oyuncu olacağım” yorumlarında bulundu.

“AVRUPA’YA GELMEK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYDI”

Futbolculuk kariyerinde kırılma anının Avrupa’ya gelmek olduğunu ifade eden Brezilyalı oyuncu, “Şu anda böyle bir anı belirlemek biraz zor, birden fazla anım var çünkü. Avrupa’ya gelmek benim için çok önemli bir başarıydı. Kariyerimdeki kesinlikle önemli anlardan birisi de ilk defa profesyonel olmam ve Brezilya'da Vitoria'ya katılmamdı. Benim için büyük bir hayaldi. Avrupa'ya gelmek, buraya transfer olmak kolay bir şey değil ve elbette zor anlarım da oldu. Ama ilk profesyonel imzam ve Avrupa'ya gelmem benim için kariyerimdeki en önemli anlardı” diye konuştu.

“BEŞ NUMARAYI ALMAK İÇİN ÇABALAYACAĞIM”

Futbolda beş numaranın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, “Her zaman beş numarayı sevdim. Çocukluğumdan beri mahalle okullarında hep beş numarayı giymek istedim. Corinthians'ı tutuyordum ve Corinthians, Mascherano'yu transfer ettiğinde, Mascherano beş numara giymişti. Onun oyun tarzını çok beğeniyordum ve o andan itibaren beş numara giymek istedim. Vitoria'da bu numarayı giyemedim çünkü Brezilya'da savunma oyuncuları genellikle bir, iki, üç, dört numara giyerler. Ancak Avrupa'da bu hayalimi gerçekleştirdim. Arsenal ve Valencia'da uzun yıllar beş numarayı giydim. Maalesef Atletico Madrid'de beş numara giyemedim çünkü o numara başka bir oyuncudaydı. Şimdi bu beş numarayı almak için çabalayacağım çünkü kariyerim için önemli bir numara” dedi.

Beşiktaş’a gelen Brezilyalı oyunculardan Anderson Talisca ve Vagner Love’ı tanıdığını ifade eden Gabriel Paulista, “Son zamanlarda biraz Talisca'nın kariyerini takip ettim çünkü Brezilya'da onunla karşılaştık, Vitoria ve Bahia derbisinde de oynadık. Rekabet seviyesi yüksek maçlar oluyor. Tabii ikimiz de kendi takımımız için mücadele ettik bu maçlarda. Bildiğiniz gibi ardından Benfica'ya gitti ve burada da oynadı. Onun için önemliydi. Dediğim gibi onu takip ettim. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam Vagner Love da buradaydı, kısa bir süre için. İkisi de Brezilya futbolu için önemli isimler" yorumlarında bulundu.

“CENK ÖZKAÇAR BANA ŞEHİR, ÜLKE VE BURADA BULUNAN İMKANLAR HAKKINDA ÇOK ŞEY ANLATTI”

Beşiktaş’a gelmeden önce Valencia’dan eski takım arkadaşı Cenk Özkacar ile konuştuğunu söyleyen Gabriel Paulista, “Direkt olarak Beşiktaş hakkında değil, ama şehir hakkında bilgiler aldım. Valencia’dan eski takım arkadaşım, aynı zamanda milli takım oyuncusu Cenk Özkaçar’la konuştum. Bana şehir, ülke ve burada bulunan imkanlar hakkında çok şey anlattı. Hem benim hem de ailem için en iyi şeylerin burada olduğunu söyledi. Şu anda yavaş yavaş keşfetmeye başladım ve bu kulübün tarihini daha çok öğrenmeye çalışacağım” ifadelerinde bulundu.

“KULÜPTE KENDİ HİKAYEMİ OLUŞTURMAK VE ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUM”

Beşiktaş’taki hedefi hakkında açıklamalarda bulundan deneyimli stoper, “Bir sporcu büyük bir kulübe geldiğinde her zaman şampiyonlukları düşünür. Benim için de farklı olmayacak. İlk düşüncem, yeni takım arkadaşlarımla, antrenörle ve oyun tarzına en hızlı şekilde uyum sağlamak. Kulüpte kendi hikayemi oluşturmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bu, oyuncu ve kulüp için önemlidir. Futbolda çok deneyimim var ama hala öğrenecek çok şeyim var. Her zaman gelişmeye çalışacağım ve bu da burada farklı olmayacak. Her antrenmanda ve her maçta kendimizi güçlendireceğiz ve büyük hedefimiz olan şampiyonluklara odaklanacağız” dedi.

“AİLEMLE BİRLİKTE ÜLKENİN KÜLTÜRÜNÜ KEŞFEDECEĞİM”

Türk yemeklerini keşfetmeye çalışacağını ifade eden Gabriel Paulista, sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında hayır, Türk yemekleri hakkında pek bir şey bilmiyorum ama elbette öğreneceğim. Ülkenin kültürlerini ve yemeklerini keşfetmeye çalışacağım. Şu anda her şey çok hızlı gelişti ve şimdi ailemle birlikte tatil için Brezilya'ya döneceğim. Döndüğümde, hedeflerime odaklanarak ve ailemle birlikte ülkenin kültürünü keşfederek devam edeceğim. Bakalım ne gibi özel şeyler var.”

“KENDİ HİKAYEMİ YAZMAK İSTİYORUM”

Beşiktaş’ta önemli izler bırakmak istediğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, “Aslında genel olarak onlarla ilgili pek bilgim yok. Zago’nun iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum onu neredeyse hiç izlemedim ama nasıl bir etki yarattığını ve hikayesini biliyorum. Zago çok savaşçı bir stoper. Beşiktaş’ta kısa süre oynamış olsa da taraftarların ve kulübün efsanesi oldu. Bu yüzden hem Zago’nun hem diğerlerinin burada yaptıklarını öğrenmek istiyorum ki böylece ben de onlar gibi burada önemli izler bırakabileyim. Ve tabii ki kendi hikayemi de yazmak istiyorum” yorumlarında bulundu.

“HERKES ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAYI VE BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAYI HAYAL EDER”

Çok mutlu olduğunu ifade eden Gabriel Paulista, “Sanırım kariyerimde bir büyük kulüpte daha oynayacağım için mutlu ve kendimi gerçekleştirmiş hissediyorum. Çocukluğumdan beri her zaman profesyonel bir futbolcu olmayı hayal ettim. Herkes şampiyonluklar kazanmayı ve büyük kulüplerde oynamayı hayal eder. Ama ben bu seviyelere geleceğimi, bu kadar büyük kulüplerde oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla çok mutlu ve kendimi gerçekleştirmiş hissediyorum. Ailemle arkadaşlarımla menajerlerimle birlikte, hayatımdaki amaçlarıma doğru her zaman ilerlemeye çalışacağım” şeklinde konuştu.

“KENDİMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

İdolünün Lucio ve Ayala olduğunu ifade eden Gabriel Paulista, sözlerin ise şöyle tamamladı:

“Evet, iki tane var. Lucio benim için büyük bir referans oyuncu oldu, özellikle de babam için; babam, oyun tarzımın Lucio'ya çok benzediğini söyler. Ayrıca Ayala'yı da çok beğenirim. Onun oyun tarzını çok seviyorum. Her zaman çok büyük bir istek ve mücadele gösterirdi, ayrıca benim gibi Valencia'da da bir idol oldu. Bu yüzden onların izinden gitmeye çalıştım ve kariyer olarak onlara yaklaştığımı söyleyebilirim. Kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum.”