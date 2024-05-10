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Beşiktaş'ın yeni transfer gözdesi: Memphis Depay

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#Transfer#Beşiktaş#Depay
Beşiktaşın yeni transfer gözdesi: Memphis Depay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 18:29

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'de forma giyen Memphis Depay ile ilgilendiği belirtildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş'ta yeni sezon için de çalışmalar başladı.

Güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların transfer hedeflerinden biri belli oldu.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Memphis Depay ile ilgileniyor.

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Sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş'ın yıldız transferler listesinde bulunuyor.

Barcelona, Manchester United, PSV, Lyon gibi takımların formasını giyen Depay'ın Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Bu sezon Atletico'da 28 maça çıkan Hollandalı yıldız, 9 kez ağları sarstı ve 2 de asist yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Depay

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