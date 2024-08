Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba, ölümünün 10. yıl dönümünde anılıyor

Haberin Devamı

Sakatlığı nedeniyle genç yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne üye oldu ve 6 sene sonra 1963'te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı.

Seba, ilk olarak 1963 yılında Selahattin Akel'in, ardından da sırasıyla 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Agasi Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

- Kulübün efsane başkanı oldu

Seba, 1 Nisan 1984'te çok zor bir dönemde Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldı ve başkanlığı döneminde kazandırdığı başarılarla kulübün efsane isimleri arasına girmeyi başardı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süleyman Seba döneminde altın dönemini yaşadı ve birçok kupa kazanma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı ekip, Seba'nın başkanlığında Galatasaray ve Fenerbahçe ile başarılı şekilde rekabet ederken, bir yandan da birçok tesise kavuştu.

Haberin Devamı

Antrenmanlarını çamurla kaplı sahada yapan siyah-beyazlı ekip, sonradan "Onursal Başkan" ünvanını alan Seba döneminde Fulya Tesisleri'ne sahip oldu. Akaretler'deki modern binasına taşınan kulübe, futbol A takımının antrenmanlarını ve kamplarını yapacağı BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni de yine Süleyman Seba kazandırdı.

- Beşiktaş'ta en uzun süre başkanlık yapan isim

Seba, Beşiktaş'ta 16 yıl başkanlık yaparak kırılması zor bir rekora da imza attı.

Başkanlığı boyunca 8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük sağlayan siyah-beyazlı kulübün efsanesi, 2000 yılında duygusal bir konuşmanın ardından görevini bıraktı.

Süleyman Seba, 16 yıllık başkanlığı kesintisiz sürdürerek bu görevi en uzun süre yapan kişi olarak Beşiktaş tarihine geçti. 1984 yılına kadar yönetimde istikrar sağlayamayan siyah-beyazlı ekip, efsane isimle birlikte uzun süreli istikrar yakaladı.

- Duygu dolu bir konuşmayla veda etti

Siyah-beyazlı kulübe büyük hizmetlerde bulunan Seba, 1999-2000 sezonunda futbol takımının aldığı kötü sonuçların ardından tribün ve muhalefetin tepkisi sonrası, 2000 yılı mart ayındaki kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Süleyman Seba, kongrede duygu dolu bir konuşmayla kongre üyelerine veda etti. "İnsanlarla yaşadım, insanı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlığı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlardan nankörlüğü gördüm. 'Dostlarım, dostlarım... Ama ben dostlarımdan çok korkarım.' diyen düşünürlere hak vermemek elde değil!" şeklinde buruk sözler sarf eden Seba, uzun süreli başkanlığını böylece sonlandırdı.

Kongreye katılan üyeler, kulüp tarihinin bir diğer önemli ismi Hakkı Yeten'den sonra oy birliğiyle Süleyman Seba'nın ikinci onursal başkan olmasına karar verdi.

Akaretler'deki kulüp binasının bulunduğu caddeye alınan kararla Süleyman Seba ismi verilirken, Beşiktaş Belediyesi ayrıca bu caddede bulunan Şairler Parkı'na efsane başkanın heykelini yaptırdı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Hentbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Dikilitaş'taki spor salonuna da yine Seba'nın ismi verildi.

Efsane ismin ardından Serdar Bilgili kulübün yeni başkanı olarak seçildi.

- Seba'nın başkanlığında 22 kupa sevinci yaşandı

Mütevazı kişiliğiyle spor camiasının saygısını kazanan Süleyman Seba, kulübe kazandırdığı tesislerin yanı sıra elde edilen birçok kupayla da taraftarların gönlünde taht kurdu.

Beşiktaş, Seba'nın başkanlığında 5'er kez lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanırken, Türkiye Kupası'nı 4 defa müzesine götürdü. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde ayrıca 2 Başbakanlık Kupası ve 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası da olmak üzere toplam 22 kupanın sahibi oldu.

Haberin Devamı

- Binlerce taraftar son yolculuğuna uğurladı

13 Ağustos 2014'te vefat eden Seba, ilk golü attığı BJK İnönü Stadı'nın yerine yapılan Beşiktaş Park'ta gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İnşaat halindeki statta gerçekleştirilen cenaze törenine spor camiasından birçok ismin yanı sıra binlerce siyah-beyazlı taraftar katıldı.

Efsane başkanın naaşı, Dolmabahçe'de stadın karşısında yer alan Bezmialem Valide Sultan Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Süleyman Seba paylaşımları

Beşiktaş'ın ezeli rakipleri, ebedi dostları Fenerbahçe ve Galatasaray da, efsane başkan Süleyman Seba hakkında sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." derken; Galatasaray, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımını yaptı.

- Hasan Arat: Süleyman ağabeyin ismini her zaman en yükseklerde yaşatacağız

Beşiktaş'ın efsanevi başkanlarından Süleyman Seba için ölümünün 10'uncu yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yöneticiler Feyyaz Uçar, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, futbol koordinatörü Samet Aybaba, divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve Seba'nın sevenleri katıldı. Duaların okunmasının ardından anma töreni sona erdi. Tören bitiminden sonra Beşiktaşlı yöneticiler, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da çelenk bırakarak dua etti.

Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, Süleyman Seba'nın sadece kendileri için değil Türkiye için çok önemli birisi olduğunu söyledi.

Seba'nın adını en yükseklerde yaşatacaklarının altını çizen Arat, "Bugün Süleyman ağabeyin vefatının, aramızdan ayrılışının 10'uncu yıl günü. Biliyorsunuz stat yeni yapılırken, cenazesi stattan kalkmıştı. Halkın katılımı açısından, Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü ihtişamlı törenlerden birisi oldu. Süleyman ağabeyi, Türkiye çok sevdi. Süleyman ağabey, Türkiye'yi çok sevdi. Vatanına, milletine çok hizmetler yaptı. Bu yaptığı hizmetler arasında en kıymetlisi de Beşiktaş'a yaptıklarıydı. Bugün evlatlarıyla buradayız. Bundan büyük onur duyuyoruz. Süleyman ağabeyin yolu, Beşiktaşlıların yoludur. Bugün her yaş grubundan katılım var. Gençlerin Süleyman ağabeyi anlaması, daha da derine inmeleri için Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları'nda Süleyman Seba eğitim bursu vermeye karar verdik. Bu da sporcularımızın eğitimlerini birlikte götürmelerine fırsat verecek. Yine aynı zamanda Süleyman ağabeyin en büyük hayallerinden birisi altyapıdan oyuncularımızın oynamasıydı. Bugün Samet hocam, Feyyaz hocam ve altyapıya bakan tüm hocalarımızın sayesinde ki onlar Süleyman ağabeyin talebeleridir. Bugün 6'ya yakın oyuncumuz A takım kadrosunda. Bu da Beşiktaşlılar için büyük bir onurdur. Onun mirasının iyi ellerde olduğunun göstergesidir. Buradan Beşiktaş'ın teminatı olan gençlerimize seslenmek istiyorum. Süleyman Seba ilkelerini iyice benimseyin, bunu sadece Beşiktaş ilkeleri olarak algılamayın. Hayat kültürü, bakışı olarak algılayın. Yine bugünkü katılım bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Aile olduğu gibi buradaydı. Sporcularımız, eski yöneticilerimiz, kongre üyelerimiz, yeni kongre üyesi olmuş Beşiktaşlılar... Beşiktaş, Süleyman ağabey buna layıktır. Süleyman ağabeyin ismini her zaman en yükseklerde yaşatacağız. Bizden sonra da gençler yaşatacak. Daha sonra Sayın Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettik. Ezeli dostumuz ve rakibimiz Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, aynı Süleyman ağabey gibi bizim için çok değerlidir. Bu büyüklerimizin ilkelerine her zaman sahip çıkalım. Türk sporu onlara çok şey borçludur. İkisi de nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.