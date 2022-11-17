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Beşiktaş'ın 'Katar' keyfi! Dünya Kupası'nda ilk kez...

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#Beşiktaş#Katar#Dunyakupasi
Beşiktaşın Katar keyfi Dünya Kupasında ilk kez...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:00

Siyah beyazlılar adına Kevin N’Koudou; Kamerun, Romain Saiss: Fas, Wout Weghorst; Hollanda ve 39 yaşındaki Atiba Hutchinson da Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

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Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Beşiktaş’ta bir yandan da Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlılar tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası’na dört oyuncu birden göndermeye hazırlanıyor. Kartal’da Kevin N’Koudou, Kamerun, Romain Saiss, Fas Milli Takımı’nın, Wout Weghorst da Hollanda Milli Takımı’nın kadrosunda kendisine yer bulurken, Atiba Hutchinson’ın Kanada’da kadroya alınmasıyla Beşiktaş’tan 4 futbolcu Katar’a gidecek ve bu durum ilk kez yaşanacak.

2018'DE 3 KİŞİ VARDI

2018’de Rusya’daki Dünya Kupası’nda Pepe, Quaresma (Portekiz), Vida (Hırvatistan) ile temsil edilen siyah beyazlılarda 2014’te sezonu Kartal’da tamamlayan Hugo Almeida (Portekiz), Jermaine Jones (ABD), Dany Nounkeu (Kamerun) turnuvada sahne almıştı.

2002'DE TAYFUR VE İLHAN

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2010 Güney Afrika’da Holosko (Slovakya) ile Rodrigo Tello (Şili), Beşiktaş’ı temsil ederken, 2002’de Tayfur Havutçu, İlhan Mansız (Türkiye) ve Zoubaier Baya (Tunus) Güney Kore ile Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvaya katıldı. 1998’de ise Daniel Amokachi (Nijerya), Marijan Mrmic (Hırvatistan), Zlatko Yankov (Bulgaristan) Fransa’da Dünya Kupası’nda mücadele eden Beşiktaşlı futbolcular oldu.

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#Beşiktaş#Katar#Dunyakupasi

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