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Beşiktaş'ı korkutan Romain Saiss senaryosu! Yırtık tehlikesi...

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#Dunyakupasi#Saiss#Beşiktaş
Beşiktaşı korkutan Romain Saiss senaryosu Yırtık tehlikesi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 10:43

Dünya Kupası'nda Fas ile yarı finale kadar yükselen Romain Saiss, son oynadığı Portekiz karşılaşmasında sol arka üst adelesinden sakatlanmıştı. Beşiktaş, tecrübeli savunmacısının uzun süre sahalardan uzak kalmasından korkuyor.

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Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig 'e verilen arada Antalya'da kamp dönemi geçiren Beşiktaş , hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar bu hazırlık döneminde İstanbulspor, Karagümrük, Charleroi ve Westerlo ile hazırlık karşılaşmaları yaptı.

SAKATLARDA SON DURUM

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, takımdaki sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgi vermişti. Beşiktaş'ın hocası, Umut Meraş ve Josef de Souza'nın önümüzdeki günlerde takıma katılacağını, Rachid Ghezzal'in ise Şubat ayında takımla birlikte olacağını söylemişti.

Dünya Kupası'ndan dönen Atiba ve Nkoudou takıma katılırken, son olarak Arjantin'e penaltılarda kaybeden Hollanda'da mücadelenin penaltı atışlarına gitmesinde büyük bir katkısı olan ve oyuna girdikten sonra 2 gol atan Wout Weghorts'un ilerleyen günlerden İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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ROMAIN SAISS'IN BÜYÜK BAŞARISI

Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na katılan Romain Saiss, ülkesiyle tarih yazmaya devam ediyor. F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlamasının ardından İspanya'yı son 16 turunda penaltı atışlarında, Portekiz'i de çeyrek finalde 1-0 geçerek adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş'ın stoperi oynanan tüm karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde topladı. Ayrıca Beşiktaş, yarı finale kadar yükselen Romain Saiss için FIFA'dan 635 bin dolar gelir elde etti.

BEŞİKTAŞ'TAN TEBRİK

Antalya’da kampta bulunan Beşiktaş’ta, teknik heyet ve futbolcular, Fas’ın önceki akşam Portekiz’i yenerek yarı finale çıktığı maçı televizyondan izleyip Romain Saiss’e destek verdi. Heyecan içinde maçı izleyen siyah-beyazlıların, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen Fas’ın elde ettiği tarihi başarıdan büyük mutluluk duydukları ifade edildi.

SAISS KORKUSU

Saiss’in sol arka adalesinden yaşadığı ciddi sakatlık ise bu mutluluğa gölge düşürdü. Maçın 51. dakikasında sedyeyle kenara alınan Fas Milli Takımı kaptanının durumunun ciddi olabileceği aktarıldı.Siyah-beyazlılar, Saiss’in uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor.

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Fanatik'in haberine göre; deneyimli futbolcu adalesinde yırtık belirlenmesi halinde yaklaşık bir ay siyah-beyazlı formadan uzak kalacak. Romain Saiss bu durumda Beşiktaş’ın 25 Aralık’ta Gaziantep (D), 29 Ocak’ta Adana Demirspor ve 7 Ocak’ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçlarda takımdaki yerini alamayacak.

"TEK BACAĞIMLA OYNADIM"

Saiss, Portekiz maçından sonra yaptığı açıklamada Fransa ile çarşamba günü oynayacakları yarı final karşılaşmasında forma giymek istediğini söyledi. Deneyimli oyuncu, “Sakatlığımın durumuna bakacağız ve gerekli testleri yapacağız. Portekiz’e karşı neredeyse 55 dakika tek bacakla oynadım ancak yarı final maçında sahada olmak için her şeyi yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum” dedi.

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#Dunyakupasi#Saiss#Beşiktaş

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