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Beşiktaş transfer sezonunu Gabriel Paulista ile açıyor

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#Transfer#Beşiktaş#Gabriel Paulista
Beşiktaş transfer sezonunu Gabriel Paulista ile açıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 15:49

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun ilk transferini stoper hattına yapıyor. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın menajeri İstanbul'a davet edildi.

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Siyah beyazlılar, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un isteği doğrultusunda Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaşma aşamasına geldi.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperi ve menajerini İstanbul’a davet eden Beşiktaş yönetimi, son görüşmeleri burada yapacak.

Kesin anlaşmanın sağlanması halinde sağlık kontrolünden geçecek olan Paulista ile resmi sözleşme imzalanacak.

VAN BRONCKHORST İLE RESMİ İMZA CUMA GÜNÜ

Bu arada perşembe günü Türkiye’ye gelecek olan Hollandalı yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için, cuma günü resmi imza töreni yapılması planlanıyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Gabriel Paulista

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