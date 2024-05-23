Beşiktaş-Trabzonspor finallerinde durum 2-2!

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62. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda belli olacak. Beşiktaş, kazanarak kötü geçen sezonda taraftarlarına kupa armağan etmek istiyor. En son 2020 yılında kupayı kaldıran bordo mavililer de aynı başarıyı yeniden yaşamayı amaçlıyor.

GHEZZAL BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ante Rebic ve Tayfur Bingöl ile sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Ghezzal’ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Trabzonspor’da ise kırmızı kart cezalısı Enis Destan ile sezonu kapatan Hüseyin Türkmen, Beşiktaş’a karşı görev yapamayacak.

LİGDE BİRER GALİBİYET

İki takım arasında bugüne dek oynanan 4 final maçında taraflar, 2’şer kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon ligde iki takım arasında Trabzon’da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşmadan da Beşiktaş 2-0 üstün ayrıldı.

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KUPANIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Bugünkü kupa finalini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Çanakkale bölgesi hakemi olan 1988 doğumlu Şansalan 2015’ten bu yana Ziraat Türkiye Kupası, 2017’den bu yana Trendyol Süper Lig’de görev yapıyor. Şansalan şimdiye dek Beşiktaş’ın 18, Trabzonspor’un 15 maçını yönetti. Beşiktaş Şansalan’la 12 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Trabzonspor’un Şansalan’la karnesi ise 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi.