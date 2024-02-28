Beşiktaş-Konyaspor maçında Salih Uçan neden oyundan alındı? Taraftarın merak ettiği soru, Galatasaray derbisi...

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Beşiktaş ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

SANTOS'UN 11 TERCİHİ

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Konyaspor karşısına son oynadıkları İstanbulspor müsabakasının 11’ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut ve Cenk Tosun’un yerine Jonas Svensson ve Salih Uçan’a görev verdi.

Beşiktaş, Konyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy”

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jackson Muleka ise maça yedek kulübesinde başladı.

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SALİH UÇAN'A MAÇ ÖNCESİ PLAKET

Beşiktaş'ta Asbaşkan Onur Göçmez, maç öncesi Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’ndaki 400. golünü atan Salih Uçan’a plaket takdim etti.

Kartal, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor ile karşılaşmış ve 4-0’lık galibiyet ile son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Söz konusu müsabakada siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Salih Uçan, Tüpraş Stadyumu’ndaki 400. golünü atmıştı.

KONYASPOR KARŞISINDA SAHNE ALDI

Salih Uçan, Beşiktaş'ın ilk devresini 1-0 önde kapattığı Konyaspor maçında da sahneye çıkan isim oldu ve takımını öne geçirdi.

OYUNDAN NEDEN ALINDI?

İlk devrede takımının tek golünü atan Salih Uçan'ın ikinci yarı öncesinde kenara alınması siyah-beyazlı taraftarları meraklandırdı.

Milli oyuncunun yerine 46. dakikada Cenk Tosun dahil oldu.

SAKATLIK MI DERBİ Mİ?

Salih Uçan'ın iyi performansına karşın oyundan çıkması akıllara bir sakatlık geçirdiği ya da Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray derbisinin düşünüldüğünü getirdi.

SANTOS AÇIKLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Salih Uçan ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

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"Yorgunluğu vardı, sakatlık geçirmişti. Orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım. Bakacağız durumuna, sadece yorgunluk olduğunu biliyoruz"