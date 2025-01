Beşiktaş için Lorenzo Insigne iddiası! Trabzonspor da devrede

Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim düştü.

CENGİZ ÜNDER OLMADI

Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder için oyuncunun kulübüyle kiralık transfer konusunda anlaşmaya varmıştı ancak siyah - beyazlı taraftarların tepkisi üzerine imzadan vazgeçilmişti.

DI MARZIO AÇIKLADI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, MLS takımlarından Toronto FC forması giyen İtalyan sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı.

ÖNCELİĞİ İTALYA'YA DÖNMEK

Futbol hayatını yaklaşık 2.5 yıldır ABD'de sürdüren 33 yaşındaki yıldız futbolcunun önceliğinin İtalya'ya dönmek olduğu, bu sebeple 3 Şubat'a kadar (İtalya'da transfer döneminin kapanacağı tarih) ülkesinden gelebilecek teklifleri bekleyeceği, ardından diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

OH MY LORENZO INSIGNE! 😱



An absolute banger for his second goal in two weeks for @TorontoFC. 🫶 pic.twitter.com/Fbb1t2SrfK