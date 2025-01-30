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Beşiktaş için Lorenzo Insigne iddiası! Trabzonspor da devrede

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#Transfer#Beşiktaş#Trabzonspor
Beşiktaş için Lorenzo Insigne iddiası Trabzonspor da devrede
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 20:06

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Toronto FC forması giyen İtalyan sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne'yi gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların yanı sıra Süper Lig'den Trabzonspor'un da yıldız futbolcu için devrede olduğu belirtildi.

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Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim düştü.

CENGİZ ÜNDER OLMADI

Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder için oyuncunun kulübüyle kiralık transfer konusunda anlaşmaya varmıştı ancak siyah - beyazlı taraftarların tepkisi üzerine imzadan vazgeçilmişti.

DI MARZIO AÇIKLADI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, MLS takımlarından Toronto FC forması giyen İtalyan sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı.

ÖNCELİĞİ İTALYA'YA DÖNMEK

Futbol hayatını yaklaşık 2.5 yıldır ABD'de sürdüren 33 yaşındaki yıldız futbolcunun önceliğinin İtalya'ya dönmek olduğu, bu sebeple 3 Şubat'a kadar (İtalya'da transfer döneminin kapanacağı tarih) ülkesinden gelebilecek teklifleri bekleyeceği, ardından diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

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TRABZONSPOR DA DEVREDE

Haberde Lorenzo Insigne'yle Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği kaydedildi.

33 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

INSIGNE'NİN ABD PERFORMANSI

Temmuz 2022'de Napoli defterini kapatarak Toronto'nun yolunu tutan Lorenzo Insigne, bugüne dek 'Kırmızılar' lakaplı takımın formasıyla 63 maça çıkarken 18 gol - 13 asist üretti.

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#Transfer#Beşiktaş#Trabzonspor

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