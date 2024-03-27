Beşiktaş, Fransa'da kaybetti! EuroCup yarı final ilk maçı...

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EuroCup yarı final ilk maçında Fransız temsilcisi JL Bourg'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş Emlakjet, mücadeleyi 86-74 kaybetti.
Rövanş 29 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Siyah-beyazlılar rövanşı kazanması hâlinde, finale kalacak takımı belirleyecek üçüncü maç 3 Nisan'da Fransa'da oynanacak.
SALON: Ekinox
HAKEMLER: Boris Ryzhyk, Michele Rossi, Josip Radojkovic
MINCIDELICE JL BOURG: Mike 16, Risacher 8, Morgan 4, Lewis 14, Kokila 4, Brown 10, Salash 9, Massa 10, Julien 11, Benitez
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Delgado 15, Needham 13, Mathews 4, Mitchell 10, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 4, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 8, Simonovic 14, Berkan Durmaz, Samet Yiğitoğlu
1’İNCİ PERİYOT: 16-13
DEVRE: 44-30
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-56
5 FAUL: 38.20 Kokila (Mincidelice JL Bourg), 37.00 Simonovic, 39.45 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)