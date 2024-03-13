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Beşiktaş Emlakjet'ten müthiş geri dönüş! EuroCup'ta yarı finaldeyiz...

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#Eurocup#Beşiktaş#Beşiktaş Emlakjet
Beşiktaş Emlakjetten müthiş geri dönüş EuroCupta yarı finaldeyiz...
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 22:50

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup çeyrek final maçında Hapoel Tel Aviv'i 18 sayıdan geri dönüp 94-89 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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Litvanya'da oynanan mücadelenin en skorer isimleri 28’er sayı kaydeden Jonah Mathews ve Will Cummings oldu. Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Fransa temsilcisi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Avia Solutions Group Arena

HAKEMLER: Emilio Perez, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha

HAPOEL TEL AVIV: Cummings 28, Holland, Munford 6, Alexander 3, Timor 13, Angola 7, Hoard 16, Zalmanson, Ginat 13, Wells 1, Brown 2

BEŞİKTAŞ: Mathews 28, Allman 4, Needham 14, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz, Mitchell 22, Simonovic 8, Kerem Konan, Delgado 11

1’İNCİ PERİYOT: 25-15

DEVRE: 57-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-68

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#Eurocup#Beşiktaş#Beşiktaş Emlakjet

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