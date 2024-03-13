Beşiktaş Emlakjet'ten müthiş geri dönüş! EuroCup'ta yarı finaldeyiz...

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Litvanya'da oynanan mücadelenin en skorer isimleri 28’er sayı kaydeden Jonah Mathews ve Will Cummings oldu. Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Fransa temsilcisi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Avia Solutions Group Arena



HAKEMLER: Emilio Perez, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha



HAPOEL TEL AVIV: Cummings 28, Holland, Munford 6, Alexander 3, Timor 13, Angola 7, Hoard 16, Zalmanson, Ginat 13, Wells 1, Brown 2



BEŞİKTAŞ: Mathews 28, Allman 4, Needham 14, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz, Mitchell 22, Simonovic 8, Kerem Konan, Delgado 11



1’İNCİ PERİYOT: 25-15



DEVRE: 57-39



3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-68