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Beşiktaş Emlakjet, Manisa BBSK'yı devirdi!

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#Beşiktaş#Manisa#Basketbol
Beşiktaş Emlakjet, Manisa BBSKyı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 22:43

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet, Manisa BŞB'yi 92-74 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

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Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Manisa BBSK'yı 92-74 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Beşiktaş’ta Derek Needham oldu. Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Manisa Büyükşehir Belediye Spor’un ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: BJK Emlakjet Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 21, Mitchell 7, Delgado 12, Needham 23, Kerem Konan 4, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 14, Cruz 12, Anderson 16, Terry 11, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 5, Mustafa Görür 8, Sinan Sağlam 2, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz, Luther

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1’İNCİ PERİYOT: 20-18

DEVRE: 45-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-62

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#Beşiktaş#Manisa#Basketbol

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