Beşiktaş Emlakjet, Manisa BBSK'yı devirdi!

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Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Manisa BBSK'yı 92-74 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Beşiktaş’ta Derek Needham oldu. Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Manisa Büyükşehir Belediye Spor’un ev sahipliğinde oynanacak.
SALON: BJK Emlakjet Spor
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 21, Mitchell 7, Delgado 12, Needham 23, Kerem Konan 4, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 14, Cruz 12, Anderson 16, Terry 11, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 5, Mustafa Görür 8, Sinan Sağlam 2, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz, Luther
1’İNCİ PERİYOT: 20-18
DEVRE: 45-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-62