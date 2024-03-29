Beşiktaş Emlakjet, Fransız ekibini devirip seriyi son maça taşıdı

Haberin Devamı

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup etti ve seride durumu 1-1’e getirdi.

Siyah-beyazlı ekipte 17’şer sayıyla oynayan Jonah Mathews ve Matt Mitchell galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın bitimine yaklaşık 4 dakika kala Beşiktaş’ta Matt Mitchell sakatlanarak oyuna devam edemedi. Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da takip etti. İki galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı serinin 3’üncü maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü Paris’te oynanacak.

BAŞKAN HASAN ARAT MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Emlakjet - Mincidelice JL Bourg maçını yerinden izledi. BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg’u mağlup eden Beşiktaş’ta alınan galibiyet sonrası salonda büyük coşku yaşandı. Hasan Arat ve başantrenör Dusan Alimpijevic, yaşanan galibiyeti birbirilerine sarılarak kutladı.

Haberin Devamı

MATT MITCHELL SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda maçın bitimine yaklaşık 4 dakika kala pota altında rakibi Jequan Lewis ile çarpışan Matt Mitchell, boynunun üzerine düşerek başını yere çarptı. Ardından 25 yaşındaki ABD’li basketbolcuya saha içinde müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından Mitchell kendine geldi.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 bin kapasiteli salonu tamamen dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç boyunca takımlarına destekte bulundular.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Robert Vyklicky, Tomasz Trawicki

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 17, Allman 2, Needham 12, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 4, Mitchell 17, Simonovic 11, Kerem Konan 2, Delgado 14

Haberin Devamı

MINCIDELICE JL BOURG: Lewis 11, Brownd 8, Salash 6, Benitez 4, Risacher 4, Massa 6, Morgan 4, Mike 19, Kokila 7, Julien 2

1’İNCİ PERİYOT: 19-18

DEVRE: 32-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-535 FAUL: Isiaha Tyrin Mike (Mincidelice JL Bourg)