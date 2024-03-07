Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta çeyrek finalde!

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Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup 8’li final turunda deplasmanda İspanya temsilcisi Gran Canaria’yı 80-78 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
SALON: Gran Canaria Arena
HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Ioannis Foufis, Leandro Lezcano
GRAN CANARIA: Kljajic, Slaughter 8, Bassas 7, Albicy 8, Prkacin, Brussino 11, Salvo 2, Pelos 6, Shurna 5, Landesberg 7, Happ 10, Lammers 14
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 14, Allman 10, Needham 9, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz, Mitchell 8, Simonovic 10, Kerem Konan 2, Delgado 11
1’İNCİ PERİYOT: 22-14
DEVRE: 36-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-54
5 FAUL: Happ (Gran Canaria