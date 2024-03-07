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Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta çeyrek finalde!

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#Beşiktaş#Eurocup#Basketbol
Beşiktaş Emlakjet, EuroCupta çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 01:45

Beşiktaş Emlakjet, Gran Canaria deplasmanından 80-75 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup 8’li final turunda deplasmanda İspanya temsilcisi Gran Canaria’yı 80-78 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

SALON: Gran Canaria Arena

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Ioannis Foufis, Leandro Lezcano

GRAN CANARIA: Kljajic, Slaughter 8, Bassas 7, Albicy 8, Prkacin, Brussino 11, Salvo 2, Pelos 6, Shurna 5, Landesberg 7, Happ 10, Lammers 14

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 14, Allman 10, Needham 9, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz, Mitchell 8, Simonovic 10, Kerem Konan 2, Delgado 11

1’İNCİ PERİYOT: 22-14

DEVRE: 36-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-54

5 FAUL: Happ (Gran Canaria

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#Beşiktaş#Eurocup#Basketbol

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