Beşiktaş BOA, tarihinin ilk Avrupa kupası için sahada!

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Siyah beyazlılar finalin ilk maçını İstanbul’da 75-68 kazanmayı başarırken bugün alınacak galibiyet ya da 7 sayının altındaki her türlü yenilgi kulübün kadınlarda ilk Avrupa zaferini kazanması için yeterli olacak. Zorlu maç öncesi Kartal’da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

"KUPAYA 40 DAKiKA KALDI"

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, tarihin şampiyonları yazdığını, finali yazmadığını belirtirken ”Kupaya 40 dakika kaldı. Kupayı kazanıp Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Bütün branşlarda oynadığımız bence en önemli final. Tarihimize, kulübümüze böyle bir kupayı hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.