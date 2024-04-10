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Beşiktaş BOA, tarihinin ilk Avrupa kupası için sahada!

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#Beşiktaş#Beşiktaş BOA#Kadınlar Eurocup
Beşiktaş BOA, tarihinin ilk Avrupa kupası için sahada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:00

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (Kadınlar EuroCup) finali rövanş maçında bugün İngiltere’de London Lions karşısına şampiyonluk için çıkacak.  Copper Box Arena’da oynanacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayımlanacak.

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Siyah beyazlılar finalin ilk maçını İstanbul’da 75-68 kazanmayı başarırken bugün alınacak galibiyet ya da 7 sayının altındaki her türlü yenilgi kulübün kadınlarda ilk Avrupa zaferini kazanması için yeterli olacak. Zorlu maç öncesi Kartal’da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

"KUPAYA 40 DAKiKA KALDI"

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, tarihin şampiyonları yazdığını, finali yazmadığını belirtirken ”Kupaya 40 dakika kaldı. Kupayı kazanıp Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Bütün branşlarda oynadığımız bence en önemli final. Tarihimize, kulübümüze böyle bir kupayı hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Beşiktaş BOA#Kadınlar Eurocup

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