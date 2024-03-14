×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCup'ta finalde!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Eurocup#Girona
Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCupta finalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 23:08

Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCup yarı finalinde 81-60 kazandığı maçın rövanşında Spar Girona'yı 68-66 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Haberin Devamı

Kadınlar EuroCup yarı finalinde Beşiktaş BOA, 81-60 kazandığı maçın rövanşında Spar Girona'yı 68-66 mağlup etti ve finale yükseldi.

İspanya’nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu’nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 21-13 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına ise 38-23 üstün girdi. Beşiktaş, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korurken üçüncü çeyreği 50-45, maçı da 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.

İlk maçta İstanbul’da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, rövanş maçında 68-66 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Bekodan Euroleague tarihine geçen galibiyet Valencia Basketi darmadağın etti...Fenerbahçe Beko'dan Euroleague tarihine geçen galibiyet! Valencia Basket'i darmadağın etti...Haberi görüntüle

SALON: Pavello Fontajau

HAKEMLER: Cecília Toth, Ivor Matejek, Josip Jurcevic

SPAR GIRONA: Magarity 12, Ygueravide 7, Canella 13, Mendy 9, Tolo 7, Etxarri 2, Parra, Pena 3, Bertsch 5, Lopez 8

BEŞİKTAŞ BOA: Lazic 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Evans 14, Li 12, Krivacevic 7, Topuzovic, Melek Uzunoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 13-21

DEVRE: 23-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50

Haberin Devamı

5 FAUL: 34.35 Canella, 36.38 Lopez (Spar Girona)

Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCupta finalde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Eurocup#Girona

BAKMADAN GEÇME!