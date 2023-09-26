Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Yanlış Onana' iddialarına cevap!

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekipte iki dönem başkan adayı olan Hürser Tekinoktay'ın Jean Onana'nın transferine ilişkin ortaya attığı iddiaya yanıt verdi.

Hürser Tekinoktay, "Yahu senin geçmişine baktığın, herkesin takımda görmek istediği, Anderlecht ve Hoffenheim alt yapısından yetişen ve Everton'a giden Amadou Onana... Aldığın ise, Kamerun Nkufo futbol okulundan yetişen, Jean Onana. İkisinin de tek özelliği 2022 yılında Fransa Lille takımından lisans çıkmış olması. Ama senin aldığın Lille'de 1 maç oynamış; orijinali ise 32 maç oynayıp Everton'a gitmiş..." diyerek Beşiktaş'ın yanlış Onana'yı transfer ettiğini öne sürmüştü.

'YANLIŞ ONANA' İDDİALARINA CEVAP

Söz konusu iddialara bugün cevap veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu bey efendi, onunla da savaşmaya devam ederiz." dedi.

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Performansı sebebiyle eleştirilen ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Jean Onana hakkında da konuşan Çebi, "Jean Onana ile konuşmadım. Oynamama nedenini hocaya sorarsınız. Başka takımlarda bu olaylar çok oluyor ama Beşiktaş'ta olunca gündeme getiriliyor. Onana çok iyi futbolcu. Buna inanıyorum. Zaman neler gösterecek, göreceğiz. Hoca oynatmıyorsa, oyuncuya mesaj veriyordur." ifadelerini kullandı.

"DELİ SAÇMASI"

Beşiktaş'ın o dönemki sportif direktörü Ceyhun Kazancı ise Jean Onana'yı aynı soyadlı başka bir Onana ile karıştırıp transfer ettiği iddialarını 'deli saçması' olarak nitelendirmişti.

Kazancı, "Kulübün yanlış Onana’yı transfer ettiği iddiası deli saçması! Hem oyuncuyu, hem de kulübü aşağılayan yaklaşımlar... Onana’ya Burak Yılmaz’ın Fransa’dan ‘tanıyorum’ diyerek referans olduğu da doğru değil. Onana, scout ekibinin önerdiği adaylardan biriydi, hocayla beraber seçildi ve transfer edildi." demişti.