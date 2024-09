Benfica’ya 5 yıllık imza atan ‘Harry Potter’ lakaplı Kerem’den taraftarla mesaj: Rakiplere büyü yapıp kupalar kazanmak istiyorum

Haberin Devamı

Yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek olan Kerem imza sonrası yaptığı açıklamada Benfica’ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken “Benim hırsım her zaman galibiyetler almak ve kupalar kazanmak ” dedi. ‘Harry Potter’ lakaplı milli futbolcu taraftarına da şu mesajı verdi: “Sahada her zaman yüzde 100’ümü vereceğim. Arkadaşlarıma her zaman yardım edeceğim. Ve tabii ki kupalar kazanacağız. Gerçekten rakiplere expelliarmus [Harry Potter’da rakipleri silahsız bırakmak] büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum.”

KAPANIŞTA TÜRK SÜRPRiZ

Portekiz basını da transferi şu başlıklarla duyurdu:

A BOLA: “Pazarın kapanışında Türk sürprizi. G.Saray’dan gelen milli oyuncu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.”

RECORD: “Havaalanında imzayı attı. Türk sol kanat oyuncusu, transferin son dakikalarında takıma katıldı.

O JOGO: “Benfica, G.Saray’ın Türk sol kanat oyuncusu için 12 milyon Euro ödedi.”