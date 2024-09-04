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Benfica’ya 5 yıllık imza atan ‘Harry Potter’ lakaplı Kerem’den taraftarla mesaj: Rakiplere büyü yapıp kupalar kazanmak istiyorum

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#Transfer#Benfica#Galatasaray
Benfica’ya 5 yıllık imza atan ‘Harry Potter’ lakaplı Kerem’den taraftarla mesaj: Rakiplere büyü yapıp kupalar kazanmak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

G.Saray’ın 12 milyon Euro bonservis ve sonraki satışın karından yüzde 10 pay karşılığında Benfica’ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek olan Kerem imza sonrası yaptığı açıklamada Benfica’ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken “Benim hırsım her zaman galibiyetler almak ve kupalar kazanmak ” dedi. ‘Harry Potter’ lakaplı milli futbolcu taraftarına da şu mesajı verdi: “Sahada her zaman yüzde 100’ümü vereceğim. Arkadaşlarıma her zaman yardım edeceğim. Ve tabii ki kupalar kazanacağız. Gerçekten rakiplere expelliarmus [Harry Potter’da rakipleri silahsız bırakmak] büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum.”

KAPANIŞTA TÜRK SÜRPRiZ 

Portekiz basını da transferi şu başlıklarla duyurdu:

A BOLA: “Pazarın kapanışında Türk sürprizi. G.Saray’dan gelen milli oyuncu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.”

RECORD: “Havaalanında imzayı attı. Türk sol kanat oyuncusu, transferin son dakikalarında takıma katıldı.

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O JOGO:Benfica, G.Saray’ın Türk sol kanat oyuncusu için 12 milyon Euro ödedi.” 

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#Transfer#Benfica#Galatasaray

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