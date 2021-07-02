Belçika'da 2 büyük yıldız maç saati netleşecek! İtalya'nın galibiyetine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BELÇİKA

- TD Roberto Martinez, Kevin De Bruyne ve Eden Hazard'ın durumlarının maç saati netleşeceğini açıkladı.

- De Bruyne ve Eden Hazard yokken çıktıkları ilk maçta, Rusya karşısında rahat kazandılar ancak ikinci maçta, Danimarka karşısında bu iki isim oyuna girene kadar çok mahkum oynamak zorunda kalmışlardı.

- Danimarka birçok pozisyon bulup sadece birinde golle sonuçlandırdı ancak İtalya aynılarını bulursa takımın canı yanabilir.

- Eden Hazard yetişmezse Dries Mertens, Kevin De Bruyne yetişmezse Yannick Carrasco ilk 11'de olacak.

- Romelu Lukaku'nun da De Bruyne olmadığında performansı oldukça düşüyor. Ekmeğini taştan çıkarttığı için son vuruşlarda bazen gücü tükenebiliyor. Onun için de kritik bir maç bizleri bekliyor olacak.

- Bakalım kalede Thibaut Courtois neler yapacak...

İTALYA

- A Milli Takımımız'ın da yer aldığı A Grubu'nu firesiz geçen İtalya, "Son 16" turunda Avusturya karşısında oldukça zorlanmıştı ama çeyrek final vizesi almasını bilmişti.

- Giorgio Chiellini iyileşti ve doğrudan ilk 11'deki yerini alacak. Alessandro Florenzi'nin maç kadrosunda olacak ama sağ bekte Giovanni Di Lorenzo izlemeye devam edeceğiz.

- İtalya basını; Avusturya maçında sonradan oyuna girip iyi etki bırakan Manuel Locatelli, Matteo Pessina ve Federico Chiesa üçlüsünden Chiesa'nın ilk 11'e yakın olduğunu, TD Roberto Mancini'nin Locatelli ve Pessina'yla maça başlamayacağını yazdı.

- Ciro Immobile de Avusturya karşısında pek etkili değildi fakat Mancini'nin ona güveni yüksek.

- EURO 2020'deki ilk 383 dakikasında kalesinde gol görmeyen Gianluigi Donnarumma, sonrasında Sasa Kalajdzic'e engel olamamıştı. Lukaku karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Belçika son 13 maçında yenilgi yüzü görmedi. (11 galibiyet - 2 beraberlik)

- İtalya 12 maç üst üste "90 dakika içerisinde" kalesini gole kapattı.

- İki takım en son EURO 2016'nın grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve İtalya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "çeyrek final" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belçika kazanır" oldu!

%21'lik kesim Kevin De Bruyne ve Eden Hazard belirsizliğine rağmen Belçika'ya İtalya karşısında güveniyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ALT" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde 3 gol çıkmasını beklemiyor.

İtalya'nın 1 numarası Gianluigi Donnarumma'dan birbirinden "çılgın" kurtarışlar! İzleyelim...