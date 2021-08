beIN Sports Premier Lig maçlarının yayın hakkını satın aldı! 2022 - 2023 sezonuyla başlıyor...

Türkiye’deki futbolseverler, Premier Lig’in keyfini 2022 -2023 sezonundan 2024-2025 sezonunun sonuna kadar üç yıl boyunca sadece beIN SPORTS Türkiye'de çıkaracaklar.



beIN MEDIA GROUP ve Premier Lig, Avrupa’nın en prestijli futbol liglerinden olan Premier Lig’in, beIN SPORTS Türkiye'de yayınlanması için 3 yıllık heyecan verici bir anlaşmaya vardı. Türkiye’deki Premier Lig takipçileri her hafta haftalık klipler, önemli anlar ve programlarla birlikte tüm Premier Lig maçlarına canlı ve özel olarak beIN SPORTS Türkiye'den izleyecekler. Üç yıllık anlaşma 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayacak.



Dünya sporunun en çok izlenen, heyecan verici ve saygın liglerinden biri olan Premier Lig, kurulduğu 1992 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük yıldızlarından bazılarına ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor. Tugay Kerimoğlu (Blackburn Rovers), Tuncay Şanlı (Middlesbrough, Stoke City, Bolton), Alpay Özalan (Aston Villa), Mesut Özil (Arsenal), Emre Belözoğlu (Newcastle United) ile Muzzy İzzet (Leicester City) gibi isimlerin ayak izlerini takip eden Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz sezon Premier Lig'in en iyi oyuncularından biriydi ve Leicester City’nin sezonu beşinci tamamlamasında büyük pay sahibiydi. Ayrıca Everton forması giyen Cenk Tosun, Watford’a transfer olan Ozan Tufan ve Brentford’la Premier Lig tecrübesi yaşayan Halil Dervişoğlu gibi milli yıldızlar da İngiltere’de ter dökecek.



Bu anlaşma Türkiye Süper Ligi, Türkiye 1. Ligi, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Bundesliga 2, EFL Championship, EFL League ONE, Turkish Airlines EuroLeague, WTA tenis, hentbol, motor sporları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere sektör lideri spor yayın hakları portföyüne Premier Lig'i ekleyen beIN'in, Türkiye'deki birinci sınıf spor ve eğlence içeriklerinin merkezindeki konumunu uzun vadeli olarak daha da güçlendiriyor.



beIN SPORTS, Türkiye dışında Premier Lig'in, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA) en güvenilir denizaşırı ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Aralık 2020'de beIN, Premier Lig'i 2025 yılına kadar MENA bölgesindeki 24 ülkede özel olarak yayınlama anlaşmasını yenilediğini duyurmuştu*.



beIN SPORTS Türkiye Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri konuyla ilgili olarak, “Bu çığır açan anlaşma, Türkiye'nin dört bir yanındaki değerli abonelerimiz için birinci sınıf spor içeriklerine yaptığımız önemli yatırımları sürdürdüğümüzün bir göstergesi. Premier Lig'in 2025 yılına kadar Türkiye'de ve ayrıca dünya çapındaki diğer pazarlarda partneri olmaktan gurur duyuyoruz. Premier Lig, şüphesiz dünyanın en iyi liglerinden biri ve Türkiye Süper Ligi, Türkiye 1. Ligi, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Bundesliga 2, EFL Championship, EFL League One ve çok daha fazlasını içeren göz kamaştırıcı futbol portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlıyor. beIN MEDIA GROUP olarak Premier Lig ile olan güvenilir ilişkimizi 2025 yılına kadar sürdürecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Premier Lig Medya Grup Başkanı Paul Molnar ise anlaşmayla ilgili şunları söyledi: “Premier Lig olarak, uzun süredir devam eden iş birliğimize Türkiye’yi de eklemekten ve beIN MEDIA GROUP ile kurduğumuz olağanüstü ortaklığı büyütmekten mutluluk duyuyoruz. beIN, izleyicileri için her zaman mükemmel spor içerikleri yayınlıyor ve Premier Lig tutkunları, karşılaşmaları beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak takip etmek için sabırsızlanıyor.”