BCL CEO’su Patrick Comninos: “TBF ile çok iyi bir ilişkimiz var”

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Sözlerine Sırbistan’daki yetkililere teşekkür ederek başlayan BCL CEO'su Patrick Comninos, “İlk günden beri bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ev sahibi şehri seçerken tarafsız bir yer seçmek bizim için önemliydi. Bu yılın başında ilk tercihimiz Belgrad değildi. Ancak inovatif ve ileri görüşlü olmak amacındaydık ve bu dörtlü finali LED zemin üzerinde oynatmak istedik. Bu bizim öncelikli amacımız oldu ve bunu nerede, nasıl yapabiliriz diye bakmaya başladık. Ayrıca bazı jeopolitik sorunlar da yaşadık bu sene. Türkiye ve İsrail arasında yaşananları da göz önüne almalıydık. Dolayısıyla Belgrad’ı seçtik. Burası hem LED zemin için uygundu hem de jeopolitik açıdan uygundu. Kolay olanı değil, doğru olanı seçtik diyebilirim.” dedi.

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“LED zemin oyuncular ve antrenörler için çok ilgi çekici oldu”

İlk kez uluslararası bir kulüp turnuvasında kullanılan LED zeminin oyuncular ve antrenörler tarafından çok beğenildiğini belirten Comninos, “LED zemin hakkında oyuncular ve antrenörler çok memnundu. Bu konuda zorluk çekenler sadece salon çalışanları oldu açıkçası çünkü kurulumu onlar yaptı. Oyuncular ve antrenörler için çok ilgi çekici oldu. Bu bizim ileride daha çok kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Bundan çok iyi geri dönüşler aldık ama bu bizim için sürpriz olmadı. FIBA bu zemin üzerinde çok çalıştı ve binin üzerinde test yapıldı. O yüzden oyuncular açısından bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu bir başarıdır. Artık bunun nasıl daha geniş bir şekilde sunulacağı ile ilgilenmeliyiz. Şunu söylemem gerekir ki BCL olarak teknolojik yeniliklere açık bir organizasyonuz. Ve limitlerimizi zorlamak DNA’mızda var. Bu zemini buraya getirmek çok zordu ama bizim için bir başarı ve müthiş bir yenilik oldu.” açıklamasında bulundu.

“TBF ile çok iyi bir ilişkimiz var”

Türkiye’den katılan takımlara ve BCL’in Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile olan ilişkisine de değinen Patrick Comninos, “İlk senemizde Türkiye’den Banvit, sonra 2021’de Pınar Karşıyaka dörtlü finalde yer aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’den çok iyi takımlar mücadele ediyor. Bu sene 5 takım vardı, Bursa’dan Bursaspor ve Tofaş, İstanbul’dan Galatasaray ve Darüşşafaka ile İzmir’den Karşıyaka. İnanıyoruz ki BCL’i tanıtmak için TBF ile kurduğumuz güzel ilişkiyi devam ettireceğiz. Türkiye Ligi’nden hala birçok kulüp BCL’e katılmak istiyor. Onlara her zaman aynı cevabı veriyorum. Önce yerel liginizi bitirin ve sonucu görelim, sonrasında kararımızı vereceğiz. Seneye Türkiye’den yine çok iyi takımlarımız olacak. Bu vesileyle TBF’ye bu sezonun başında Antalya’da düzenledikleri çok başarılı eleme turnuvası için teşekkür etmek isterim. Sezonun başında oradaydık ve en iyi eleme turnuvalarından biri oldu. TBF ile çok iyi ilişkilerimiz var ve onlar da basketbolun gelişimi için inanılmaz çaba gösteriyorlar, İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi de bunlardan biri. Onlarla birlikte yakından çalışmaya devam edeceğiz ve umuyoruz en kısa zamanda bir Türk takımını yine dörtlü finalde göreceğiz.” şeklinde konuştu.

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“EuroLeague ile görüşüyoruz”

Son birkaç ayda EuroLeague ile Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) arasında, EuroCup ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni birleştiren yeni bir ikinci kademe Avrupa müsabakasının oluşturulmasına ilişkin görüşmelerin yapıldığını doğrulayan Comninos, “Doğru, şu anda çeşitli paydaşlarla masaya oturuyoruz. Paydaşlar arasında basketbolun hak ettiği ilgiyi ve ticari değeri yaratmasını sağlamak için bir şeylerin değişmesi gerektiği konusunda fikir birliği var. En büyük zorluk şu. Avrupa basketboluna ilgi artıyor ancak pazar buna yanıt vermiyor. Anlaşılması daha basit, tanıtılması daha net bir pazara ihtiyacımız var. İlk konumuz ikinci kademe bir turnuvayı daha rekabetçi bir hale getirmek için birleşme olasılığıdır. Bu, yaptığımız çok çeşitli konuşmaların bir parçası. Basketbolda gerekli olan şey organik büyümedir. Bu büyümeye izin veren bir ekosistemin olması gerekiyor.” dedi.

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“Her yıl daha iyi olmaya çalışıyoruz”

Comninos Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci sezonundaki büyümesine de değinerek, “Bizim için bu bir süreç; her yıl daha iyi olmaya çalışıyoruz ve kulüplerimize üst düzeyde rekabet edebilecekleri daha iyi koşullar sunmaya çalışıyoruz. Hep dediğim gibi bu bir sprint değil, bir maraton. Bu süreçte elbette adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Her yıl gelişmeye devam etmeye ve camiada güvenilirlik kazanmaya çalışıyoruz. Bunun artık Basketbol Şampiyonlar Ligi için oluşturulduğuna inanıyorum. Büyümeye devam etmek ve Avrupa'nın en iyi takımlarından bazılarını çekmek istiyoruz. Avrupa'da basketbolun geleceğinin bu şekilde gelişeceğini umuyoruz. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki herkes sosyal medya ekibimizi övüyor, ben de onları kutlamalıyım, çok iyi işler çıkarıyorlar.” İfadelerini kullandı.