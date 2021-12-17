Bayram Bektaş, Beşiktaş'ın yardımcı hocalık teklifini kabul etmedi

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Ahmet Nur Çebi, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olarak bir süre görev alan Bayram Bektaş'a, Pinheiro'nun yardımcısı olması için teklifte bulunurken bu teklif kabul görmedi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Pinheiro'nun Fransızca konuşmasından dolayı Ahmet Nur Çebi Bayram Bektaş'ı aradı.

Başkan Çebi, "Sana ihtiyacımız var. Önder Karaveli ile seni yardımcı hoca düşünüyoruz. Fransızca bilmen büyük avantaj. Sen gelirsen onay vereceğim. Yoksa ekip çok zayıf kalacak" derken Bektaş teklifi kabul etmedi.

A Spor'a konuşan Bektaş, "Beşiktaş gibi büyük bir camiadan gelen teklif beni çok onore etti. Beşiktaş taraftarının bende ayrı bir yeri var ancak kariyer planlamamda yardımcı antrenörlük yok." dedi.