Bayram Bektaş, Beşiktaş'ın yardımcı hocalık teklifini kabul etmedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı CNN TÜRKte...Hücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı CNN TÜRK'te...#İsmail Demir
Son tablo açıklandı Bakan Kocadan önemli mesaj: Israrla öneriyoruzSon tablo açıklandı! Bakan Koca'dan önemli mesaj: Israrla öneriyoruz#Koronavirüs
Kurtulmuştan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğizKurtulmuş'tan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz#AK Parti
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Günlerdir bekleniyordu Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABDden jet cevap geldiGünlerdir bekleniyordu! Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABD'den jet cevap geldi!#Rusya
İzmirde korkunç kaza Otomobil ikiye bölündüİzmir'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü#İzmir
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırınŞimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın#Araç Bakım
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bayram Bektaş, Beşiktaş'ın yardımcı hocalık teklifini kabul etmedi

#Beşiktaş#Bayram Bektaş#Ahmet Nur Çebi
Bayram Bektaş, Beşiktaşın yardımcı hocalık teklifini kabul etmedi

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni gelecek Portekizli Teknik Direktör Pinheiro'nun yardımcısı olmasını istediği Bayram Bektaş'tan olumsuz yanıt aldı.

Haberin Devamı

Ahmet Nur Çebi, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olarak bir süre görev alan Bayram Bektaş'a, Pinheiro'nun yardımcısı olması için teklifte bulunurken bu teklif kabul görmedi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Pinheiro'nun Fransızca konuşmasından dolayı Ahmet Nur Çebi Bayram Bektaş'ı aradı.

Başkan Çebi, "Sana ihtiyacımız var. Önder Karaveli ile seni yardımcı hoca düşünüyoruz. Fransızca bilmen büyük avantaj. Sen gelirsen onay vereceğim. Yoksa ekip çok zayıf kalacak" derken Bektaş teklifi kabul etmedi.

A Spor'a konuşan Bektaş, "Beşiktaş gibi büyük bir camiadan gelen teklif beni çok onore etti. Beşiktaş taraftarının bende ayrı bir yeri var ancak kariyer planlamamda yardımcı antrenörlük yok." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Bayram Bektaş#Ahmet Nur Çebi

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge