Basketbol haberleri | Beşiktaş'ın Erkekler Avrupa Kupası'ndaki rakipleri açıklandı!

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, Romanya'nın CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın Bakken Bears takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.

Turnuvaların başlama tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.

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