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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Beşiktaş'ın Erkekler Avrupa Kupası'ndaki rakipleri açıklandı!

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Basketbol haberleri | Beşiktaş'ın Erkekler Avrupa Kupası'ndaki rakipleri açıklandı!
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon gruplarında mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, Romanya'nın CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın Bakken Bears takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.
Turnuvaların başlama tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.

 

Basketbol haberleri | Beşiktaşın Erkekler Avrupa Kupasındaki rakipleri açıklandı

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