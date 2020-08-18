Basketbol haberleri | Beşiktaş'ın Erkekler Avrupa Kupası'ndaki rakipleri açıklandı!
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon gruplarında mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, Romanya'nın CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın Bakken Bears takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.
Turnuvaların başlama tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle