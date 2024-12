Başarılı golcüden Edin Dzeko ve Selçuk İnan'a büyük övgü | 'Fenerbahçe maçı motivasyon kaynağı oldu'

Haberin Devamı

Gaziantep FK’nın sezon başında Macar ekibi Ferencváros’tan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Kenan Kodro, şimdiye kadar oynadığı 15 resmi maçta takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güçlü fiziği ve mücadeleci futboluyla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, teknik direktör Selçuk İnan’ın hücumdaki en önemli silahlarından biri oldu. Süper Lig’deki hedefleriyle ilgili taraftarlara umut dolu mesajlar veren tecrübeli santrfor, teknik direktör Selçuk İnan ve vatandaşı Edin Dzeko’ya ayrı bir parantez açarak övgü dolu sözler kullandı.

GAZİANTEP FK’NIN BOŞNAK YILDIZI KENAN KODRO’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

“SÜPER LİG’İN BU KADAR KALİTELİ OLMASI BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU”

Süper Lig’e transfer olmadan önce İspanya, Almanya, İsviçre ve Danimarka gibi farklı seviyelerdeki liglerde mücadele eden Kenan Kodro, Türk futboluyla ilgili olarak, “Süper Lig, çok zorlu ve kaliteli bir lig. Hatta ligin bu kadar kaliteli olması benim için biraz sürpriz oldu diyebilirim. Genel olarak harika oyunculardan ve iyi teknik direktörlerden oluşan bir lig. Süper Lig, tüm bu saydıklarımla beraber Avrupa Ligleri arasında gelişmeye devam ediyor. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.

“AVRUPA’DAKİ TARAFTARLARIN TUTKUSU VE DESTEĞİ SÜPER LİG’DEKİ GİBİ DEĞİL”

Şimdiye kadar atmosferin yoğun olduğu deplasmanlardan Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı forma giyen golcü futbolcu, Türk futbolundaki taraftar ve stadyum atmosferine değinerek şöyle devam etti: “Türkiye’deki taraftarların tutkusu benim için sürpriz değildi. Çünkü Bosna Hersek Milli Takımı’nda beraber oynadığımız bazı arkadaşlarım Süper Lig’de oynamıştı. Hatta şu an burada oynamaya devam eden arkadaşlarım da var. Onlar bize bu ligdeki tutkuyu ve taraftarı sürekli olarak anlatırdı. Süper Lig’de gerçekten çok tutkulu bir taraftar grubu var. Aslında Avrupa’nın diğer Liglerinde tam olarak eksik olan şey de bu. Taraftarların tutkusu ve desteği Süper Lig’deki gibi değil. Burada sahaya ısınmaya çıktığımız andan itibaren taraftarların desteği ve tezahüratları başlıyor. Bu durum bir futbolcuyu çok heyecanlandıran bir duygu. Süper Lig’deki taraftarların bu tutkuyla devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın stadyum atmosferi ve taraftar tutkusu arasında bir tercih yapmak çok zor. İki takım da iyi bir stadyuma, taraftar grubuna ve atmosfere sahip. Bizim gibi takımlar için bu tarz büyük takımlara karşı oynamak gerçekten çok önemli. O atmosferi, taraftarın tutkusunu ve ateşini hissetmek gerçekten çok güzel bir duygu.”

“ÇOK KALİTELİ FORVETLER VAR, BEN DE GOLLERİMİ ATMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Süper Lig’de 14, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere toplamda 15 maçta forma giyen Boşnak yıldız, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Süper Lig’deki forvet kalitesini ve son dönemdeki performansını değerlendiren Kodro, “Şimdiye kadar birbirlerinden çok farklı seviyeye sahip olan takımlara karşı maçlar oynadık. Her takımın farklı bir hedefi var. Bazı takımların forvetleri maç başına rahatça 6-7 pozisyona girebiliyor. Bazı takımların daha farklı hedefleri olduğu için gol sayıları da farklı olabiliyor. Biz ekip olarak sezona aslında biraz eksik başladık. Yeni bir takım olduğumuz için tabii adaptasyon sürecimiz de vardı. Alışmaya başladıkça ve daha da oynadıkça ben de gollerimi atmaya devam edeceğim. Süper Lig’deki diğer forvetlere karşı şu an için rekabet etmek gibi bir durumumuz yok aslında. Her forvetin farklı özellikleri ve lig boyunca farklı hedefleri vardır. Yine de Süper Lig’de çok kaliteli forvetlerin olduğunu söylemek istiyorum. Mesela yakın arkadaşım olan Edin Dzeko’nun yaşına rağmen bu seviyede oynaması gerçekten hala takdire şayan diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“ESKİ BİR FORVET OLAN BABAM, KARİYERİM BOYUNCA HER ZAMAN İDOLÜMDÜ”

Performans anlamında daha da gelişmek için yaptığı çalışmalardan bahseden tecrübeli futbolcu, kendisine idol olarak gördüğü ismi de açıklayarak, “Babam, futbol kariyerim boyunca her zaman benim idolümdü. O da eski bir futbolcuydu ve kendisiyle oynadığımız pozisyon aynıydı. Hayatım boyunda ondan çok şey öğrendim. Kendimi geliştirmek için sürekli çalışmam gerektiğini biliyorum. Bazen futbolcular olarak zor zamanlardan geçebiliyoruz. Maç videolarını izleyerek analiz yapmaya çalışıyorum. Bizim mesleğimizin en zorlu yanı mental olarak çok iyi olmak. O yüzden mental anlamda daha sağlıklı ve güçlü durmak için farklı çalışmalar yaptığımı söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE’YE KARŞI GÖSTERDİĞİMİZ MÜCADELE BİZE MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU”

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe’ye konuk oldukları mücadeleye değinen Kenan Kodro, 78. dakikaya kadar 1-1 berabere götürdükleri maçla ilgili olarak, “Orada oynamak gerçekten çok zor. Fenerbahçe gibi şampiyonluğa oynayan takıma karşı ilk yarıda gösterdiğimiz mücadele ve birebirde çok etkili olmamız ile gerçekten çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğa oynadıkları için ikinci yarıda maça biraz daha asıldılar ve üzerimize daha fazla gelmeye başladılar. Biz de en iyi şekilde oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynuyorsanız bu tür maçlar gerçekten çok zordur. Hakem kararları ile ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Kararlar bizim kontrolümüzde değil. Sonuçta sahada bir hakem ve VAR var. Bu tür kararlar futbolda olabiliyor. Fenerbahçe’ye karşı iyi bir maç çıkardığımız ve mücadele ettiğimiz için maçtan sonra çok mutlu olduk. Orada sergilediğimiz mücadelenin bize gelecek maçlarda iyi bir moral ve motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

“ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN 3 PUANLA AYRILMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Süper Lig’in 15.haftasında Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek puanını 18’e yükselten kırmızı-siyahlı ekip, evinde oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Çaykur Rizespor maçıyla ilgili düşüncelerini ve takım olarak hedeflerini anlatan Boşnak yıldız, “Aldığımız galibiyetle bir adım daha öne geçtik. Kazanmak ve 3 puan almak çok önemliydi. Çaykur Rizespor’un zorlu bir rakip olacağını biliyorduk ama çok iyi bir kolektif çalışma yaptık. Maçın sonlarına doğru biraz sıkıntı çektik ama çok şükür maçı kazanmayı başardık. Evimizde oynamak bize güç veriyor ve taraftarımızın desteğiyle iyi bir dönem yaşıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Takım olarak ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp ligde daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bu tür maçlar her zaman zordur ama evimizdeki son 4 maçı da kazandık. Kaybetmiyoruz. Rakibimiz de son maçlarda iyi bir dönemden geçiyordu. Evimizde oynadığımız maçlarda çok etkili olduğumuz için bu durum bizi motive ediyor. Evimizde kaybetmemek bizim için bir motivasyon kaynağı” değerlendirmesinde bulundu.

“SELÇUK İNAN, SAHİP OLDUĞU FUTBOL BİLGİSİYLE ÇOK İYİ BİR KARİYERE SAHİP OLACAK”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın takım yönetimi, oyuncularıyla iletişimi ve antrenörlük potansiyeliyle ilgili gözlemlerini anlatan tecrübeli santrfor, övgü dolu ifadeler kullandı. Kenan Kodro, 39 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili olarak, “Hem kulübümüze hem de teknik direktör Selçuk İnan’a bana bu şansı verdikleri için gerçekten çok minnettarım. Selçuk Hoca’yı aslında Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlardan tanıyordum. Galatasaray’da oynadığı dönem özellikle Real Madrid’e karşı oynadığı maçları izlemiştim. O maçlardan dolayı da kendisinin ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyordum. Onu burada daha da yakından tanıdıkça cana yakın ve sıcakkanlı birisi olduğunu anladım. Selçuk Hoca, gerçekten çok iyi bir insan. Çok genç bir teknik direktör. Çok fazla deneyimi olmamasına rağmen futbol bilgisi ve yaptıklarıyla onun çok iyi bir kariyere sahip olacağını düşünüyorum. Selçuk Hoca’nın başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“DEJAN STANKOVİC VE MARCELİNO’NUN BANA ÇOK FARKLI ETKİLERİ OLDU”

Kariyerine önemli düzeyde etkisi bulunan geçmiş dönemlerde beraber çalıştığı teknik direktörlere değinen 32 yaşındaki golcü, bu isimlerin başında Dejan Stankovic ve Marcelino olduğunu söyledi. Dejan Stankovic ile Ferencváros takımında, Marcelino ile Athletic Bilbao’da beraber çalışan Kodro, “İki teknik direktör de aslında çok farklı tarzları olan insanlar. Dejan Stankovic, motivasyona ve disipline her zaman çok inanan birisiydi. İdmanlarda ve maçlarda her zaman disiplinli olmamızı isterdi. Sahada bizden neler istediğini çok iyi anlatan bir teknik direktördü. Bu anlamda kendisinden aslında çok önemli bilgiler öğrendim. Marcelino da çok iyi bir teknik direktördü. Çalıştığım teknik direktörler içinde taktiksel anlamda en iyilerinden biriydi diyebilirim. Kendisi İspanya La Liga’da uzun yıllar çalıştı. İdmanları uzun sürüyordu ama üzerimizdeki etkisi çok büyüktü. Kendisini bize çok rahat bir şekilde ifade edebiliyordu. Ayrıca rakibi analiz etme konusunda da çok etkiliydi. Bu iki teknik direktörün bana çok farklı etkileri oldu” ifadelerini kullandı.

“DZEKO, TAM BİR TAKIM OYUNCUSU VE LİDER. GENÇ OYUNCULARA ÖRNEK OLUYOR”

Son olarak bir dönem Bosna Hersek Milli Takımı’nda beraber görev yaptıkları Fenerbahçe’nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko’nun Süper Lig’deki performansını değerlendiren tecrübeli futbolcu, vatandaşı hakkında şunları kaydetti: “Dzeko ile hala görüşüyoruz. Edin Dzeko, bizim önümüzde gerçekten çok açık bir örnek. Herkese yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyor. Bu yaşına kadar hala bu seviyede oynaması, Fenerbahçe’de gibi bir takımda top koşturması, hiç sakatlık yaşamaması ve kendisine çok dikkat etmesi örnek gösterilebilecek bir futbolcu olduğunu ortaya koyuyor. Dzeko, tam bir takım oyuncusu ve lider. Fenerbahçe’ye geldiğinden beri başarılı olması çok iyi bir lider olmasından da kaynaklanıyor. Sürekli takım arkadaşlarına yardım ediyor ve genç oyunculara örnek oluyor. Dzeko’nun bu seviyede en az 2-3 yıl daha futbol oynayacağını düşünüyorum.”