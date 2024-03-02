Başar Önal, Spor Arena'ya konuştu! Beşiktaş'a transferi neden olmadı? Hedefleri, hayali, idolü...

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De Graafschap formasıyla şimdiye kadar çıktığı 27 maçta takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal, oynadığı futbolla göz doldurdu ve takımının skora en çok katkı sağlayan oyuncularından biri oldu. Beşiktaş’ın transferin son gününde gündemine aldığı öğrenilen Önal, o dönem transferle ilgili yaşanılan sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Milli takımımızın bir dönem U18 ve U19 yaş kategorilerinde forma giyen yetenekli futbolcu, A Milli Takım hayaliyle ilgili de konuştu.

19 YAŞINDAKİ FUTBOLCU BAŞAR ÖNAL’IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“GOL ATIP, ASİST YAPIYORUM. PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM”

Bu sezon benim için işlerimin yolunda gittiğini düşünüyorum. Performansımdan memnunum. Genç bir futbolcuya göre oldukça fazla maç oynuyorum. Gol atıp, asist yapıyorum. Sürekli oyunun içinde yer alıyorum ve topla oynamayı seviyorum. Aslında daha yüksek gol ve asist sayılarına ulaşabilirdim ama tabii ki kısmet ve şans. Hollanda 2.Ligi’nde fiziksel oyun daha çok ön planda. Burada oynamak için fizik gücünüzün yüksek olması gerekiyor. Burada takım oyunu oynayarak maçtaki sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Defanstan topu ileriye doğru şişirerek oyun oynanmıyor. Defanstan topla oynayarak hücuma doğru çıkış yapılıyor. Oynadığımız ligin mantalitesinde bu var.

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“JAN VREMAN SAYESİNDE DİSİPLİNDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM”

Teknik direktörümüz Jan Vreman da De Graafschap altyapısında oynamış bir antrenör. Kendisi aynı zamanda yıllardır bu kulüpte görev aldı. Jan Vreman’la De Graafschap U18 takımında da beraber çalışmıştık. Beni çok iyi tanıyor ve neler yapmak istediğimi iyi biliyor. 19 yaşındayım ama Jan Vreman benim daha çok olgunlaşmama yardımcı oldu. Onun sayesinde disiplinden hiçbir zaman vazgeçmedim. Eğer maçta kendimi göstermezsem beni direkt oyundan çıkarabiliyor. Jan Vreman, ‘Başar iyi oynuyor, gol atıyor ve asist yapıyor’ demiyor. Eğer oyun disiplininden uzaklaşırsak teknik direktörümüz Jan Vreman takımdaki disiplinini hemen hissettiriyor. O yüzden disiplin konusunda bana çok yardımı oldu ve onun sayesinde şu an çok disiplinliyim.

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“NEYMAR’I ÖRNEK ALIYORUM, BİR GÜN PREMİER LİG’DE OYNAMAK İSTİYORUM”

Kendime Brezilyalı futbolcu Neymar’ı örnek alıyorum. Çünkü Neymar; topla buluştuğunda sakin kalabiliyor, rakibini çalımlarla geçebiliyor ve tüm sahaya hâkim olabiliyor. Hangi oyuncu sahada nerede ve boşta onu direkt görebiliyor. Neymar, ayrıca hızlı bir oyuncu. Maçlardan veya antrenmanlardan önce onu izlemek hoşuma gidiyor. Ayrıca bireysel olarak çalışmalar yapıyorum. Bacak ve kollarıma güç depolamak için ağırlık çalışıyorum. Topla süratlenerek şut atma çalışması yapıyorum. Sol açık pozisyonunda oynuyorum. Çalım atmayı çok seviyorum. Bir gün Premier Lig’de oynamak istiyorum.

“A MİLLİ TAKIM’DA ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ GİBİ SÜPER YETENEKLER VAR”

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Daha önce Türkiye Milli Takımı’nın U18 ve U19 yaş kategorilerinde oynadım. O dönem hem ailem hem de kendim için çok duygulanmıştım. Ailem Hollanda’ya Türkiye’den geldi ama ben burada doğdum. Ailem için de çok duygulandım. Türkiye, benim anavatanım. Milli takıma yeniden davet için şu anda beni kimse aramadı. Ümit Milli ve A Milli Takım’da oynamayı çok istiyorum. Şu ana kadar gördüğüm en iyi A Milli Takım bu diye düşünüyorum. Türkiye’de Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız gibi süper yetenekler var, çok iyi oyuncular. Semih ve Kenan, takımlarında iyi süreler alıyor. Çok beğeniyorum. Arda Güler, şu an süre bulmakta zorlanıyor ama Real Madrid çok büyük bir kulüp. Arda Güler’in, Real Madrid’de süre bulması ve banko oynaması zor gibi duruyor ama şans bulursa çok büyük bir başarı kazanmış olur. Arda Güler’in Real Madrid’de oynamasından dolayı çok mutluyum. Yetenekli olduğu için Arda Güler’in orada biraz daha fazla süre alması gerekiyor. Vincenzo Montella ve A Milli Takım kadrosundaki oyunculara, EURO 2024’teki turnuvada çok büyük başarılar dilerim. İnşallah bir gün ben de A Milli Takımımızla birlikte büyük turnuvalarda oynarım. En büyük hayallerimden birisi de bu.

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“BEŞİKTAŞ, ‘BİZ SENİ ÇOK İSTİYORUZ’ DEDİ. SEVİNÇTEN AYAKLARIM YERE DEĞMİYORDU”

Beşiktaş, birkaç ay beni izledi ve benimle çok ilgilendiler. Devre arası transfer döneminin son gününde kulübüme beni istediklerini söylemişler. Kulübüme sadece bonservis ücretimi sordular. Beşiktaş, kulübüme herhangi bir ücret sunmadı. Sadece, ‘Biz seni çok istiyoruz’ dediler. Resmi bir teklif olmadığı için transfer gerçekleşmedi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve kulüp yetkilileri, menajerimle konuştu ve beni istediklerini söyledi. Menajerim, ‘Güzel bir transfer planı çerçevesinde gelirlerse neden olmasın?’ diye söyledi. Beşiktaş’tan teklif geldiği için çok mutlu oldum, sevinçten ayaklarım yere değmiyordu. De Graafschap’ta yaza kadar performans olarak elimden gelen bütün mücadeleyi göstereceğim. Ondan sonra neler olacağına bakacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray’la da ismim anıldı ama onlardan herhangi bir teklif gelmedi.

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