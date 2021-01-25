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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

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Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
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Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor arasında Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

 

Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

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