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Başakşehir, Mehdi Abeid ile yollarını ayırdı

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#Transfer#Başakşehir#Mehdi Abeid
Başakşehir, Mehdi Abeid ile yollarını ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 17:01

RAMS Başakşehir, 31 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

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Başakşehir, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde çalışmalarına başladı.

Turuncu-lacivertliler, Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 18’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Başakşehir#Mehdi Abeid

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