Barcelona'dan Haaland'da inanılmaz teklif! Xavi görüştükten sonra 335 milyon euro...

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İspanya'da Real Madrid'in, gelecek sezon için transferde tercihini PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'den yana kullanması beklenirken, ezeli rakibi Barcelona da bir başka bomba patlamak istiyor.

Katalan ekibine yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi, Barça'nın, Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için resmen düğmeye bastığını iddia etti. Haberde, teknik direktör Xavi Hernandez'in geçtiğimiz salı günü Almanya'nın Münih kentine gittiğini ve burada Norveçli yıldızla özel bir görüşme yaptığı yazıldı.

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5 YILLIK SÖZLEŞME, TOPLAM 335 MİLYON EURO

Barça'nın Başkanı Johan Laporta'nın, 21 yaşındaki süperstarın menaceri Mino Raiola ile de arasının iyi olmasının, bu transferde pozitif etkisi olacağı konuşuluyor. Haaland operasyonunda Barcelona'nın kasasından yaklaşık 335 milyon Euro'nun çıkması bekleniyor.

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Norveçli forvete 5 yıl için toplamda 195 milyon Euro maaş, kulübü Dortmund'a 100 milyon Euro bonservis bedeli, menaceri Railo ile Haaland'ın babası Alf-Inge ikilisine de 40 milyon Euro'luk komisyon ücreti verileceği öne sürüldü.