×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Barcelona'da Xavi resmen ayrıldı, Hansi Flick duyuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona#Hansi Flick#İspanya La Liga
Barcelonada Xavi resmen ayrıldı, Hansi Flick duyuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 15:09

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Alman çalıştırıcı Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Xavi ile yollarını resmen ayıran İspanyol ekibi Barcelona, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Katalanlar, Alman teknik direktör Hansi Flick ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Barcelona'nın resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Flick'in, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, Eylül 2023'te görevden alınmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#Hansi Flick#İspanya La Liga

BAKMADAN GEÇME!