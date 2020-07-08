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Spor Arena
Haber Giriş: 08.07.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Barcelona Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Barcelona Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Espanyol ile oynadığı son 21 La Liga derbisinde mağlup olmayan Barcelona, rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor. Espanyol, La Liga'da Şubat 2009'dan bu yana Barcelona deplasmanlarından galip ayrılamıyor. Peki Barcelona Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona, La Liga tarihinde Espanyol'u 100 maçta mağlup eden ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor. Espanyol ile oynadığı son sekiz La Liga maçında 13 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi, son iki iç saha karşılaşmasında beş gol sevinci yaşadı. Görev aldığı son yedi maçta gol atamayan Espanyol oyuncusu Raul de Tomas, La Liga kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.

Barcelona Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona Espanyol maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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