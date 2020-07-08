Barcelona, La Liga tarihinde Espanyol'u 100 maçta mağlup eden ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor. Espanyol ile oynadığı son sekiz La Liga maçında 13 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi, son iki iç saha karşılaşmasında beş gol sevinci yaşadı. Görev aldığı son yedi maçta gol atamayan Espanyol oyuncusu Raul de Tomas, La Liga kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.

Barcelona Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona Espanyol maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.