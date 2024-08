Bandırmaspor ile Çorum FK yenişemedi

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Eren’in şutu Zafer’de kaldı.

28. dakikada maçın en tehlike atağı konuk takımdan geldi. Mehdi’nin şutu az farkla auta çıktı.

36. dakikada Mehmet’in pasında topla buluşan Paulinho ceza sahasına girerek yaptığı şutta top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Eren’in ortasında Zafer son anda topu tokatladı.

90+3. dakikada Bandırmasporlu İbrahim Kaya, ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşünürken top uzak direk yakınından dışarı gitti.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (İbrahim Kaya dk. 80), Paula Rafael, Doğan Can Davas(Marco Paixao dk. 46), Landy Nomel (Mulumba dk. 80), Kerem Atakan Keskin (Adama Salimou dk.63), Edson Anrdre Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek

Yedekler: Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Santos, Emir Şenocak, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhan Yazgan, Atakan Akkaynak (Tunahan Ergül dk. 90+2), Thomas Jacco Verheydt, Mehd, Boudjemaa (Durel Avounou dk. 80), Kerem Kalafat, Paulo Bartolomeu, Erkan Kaş, Eren Karadağ (Kadir Seven dk. 78),

Yedekler: Mehmut Eren Güler, Hasanege Akdoğan, İsmaila İso Sonko, Ahmethan Köse, Mustafa Emre Yalçınkaya, Berkay Arı, Bekcan Aytaç

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Mexer (Bandırmaspor), Ferhat Yazgan, Boudjemaa, Atakan Akkaynak, Verheyt, Hüseyin Akınay, Tunahan Ergül (Çorum FK)