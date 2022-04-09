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Bandırmaspor, Boluspor engelini 3 golle geçti!

#Bandırmaspor#Boluspor#TFF
Bandırmaspor, Boluspor engelini 3 golle geçti

Spor Toto 1’inci Lig’in 31’inci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Beypiliç Bolusporu 3-0 mağlup etti. Bandırmaspor bu sonuçla birlikte puanını 55 yaptı ve ikinci sıradaki Ümraniyespor ile puan farkını 2'ye düşürdü.

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11. dakika Bandırmaspor, beklediği gole 11. dakikada kavuştu. Kenyin soldan kale önüne kestiği topu Landel ağlara bıraktı: (1-0)

14. dakikada ikinci gol geldi. Leventin yaklaşık 30 metreden sert şutu önce üst direğe, sonra kalecinin sırtına çarparak ağlarla buluştu: (2-0)

19. dakikadaki Boluspor akınında Bregunun ceza alanı dışından sert şutu direğin yanından dışarı gitti.

37. dakikada soldan kullanılan kornerde topu önünde bulan Beykan, plase bir vuruşla topu kaleye gönderdi: (3-0)

53. dakikada Kenyynin ceza sahasında vurduğu sert vuruşla kaleci Selmani topu uzaklaştırdı

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu, Barkın Kara

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör(Alpay Koldaş 85.dk), Kerim Avcı, (Akabueze 74dk.), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel( Abdullah Balıkçı 85 dk.), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek, (Osmasij 63 dk), Berkan Şimşek (Guido Koçer 62 dk.)

B. BOLUSPOR: Gentian Selmani, Fethi Özer, Tugay Kaçar (Eray Ataseven 46 dk.) Dejvi Bregu (Arda Köksal 57 dk ), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şentürk, Gökhan Karadeniz (Jakob Novak 46.dk), Bülent Cevahir, Bertu Alican Özyürek, (Kemal Rüzgar 77 dk), Berk Yıldız, Bekim Balaj,

GOLLER: Landel 11.dk (1-0) , Levent Ayçiçek 14 dk(2-0), Beykan Şimşek 37 dk.(3-0) (Bandırmaspor)

SARI KART: Berk Yıldız  (Turgay Kaçar Boluspor) Landel,

KIRMIZI KART: Osmasij (Bandırmaspor)

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#Bandırmaspor#Boluspor#TFF

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